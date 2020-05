Daniel Fernández Moro, médico: "Se les llena la boca con la atención primaria, pero estamos saturados"

Los médicos de familia denuncian descoordinación y falta de información clara por parte del Servicio de Salud del Principado (SESPA) a la atención primaria. Aseguran que muchos centros de salud están desbordados, que no dan abasto y que se anuncian medidas en prensa de las que no han sido informados. No solo eso, a estas alturas de la película los sanitarios continúan reclamando material de protección contra el COVID-19. Nos lo han contado en el ambulatorio de La Lila en Oviedo donde este jueves, al igual que en el resto de centros de salud y también en hospitales, los médicos, en sus puestos de trabajo o en la entrada del centro, han guardado dos minutos de silencio por sus compañeros fallecidos. En España el coronavirus se ha cobrado hasta ahora la vida de 72 sanitarios, 49 de ellos médicos.

Es cierto que en Asturias, de momento, no hay que lamentar la muerte de ningún sanitario a causa de la pandemia pero si algo tienen claro los médicos es que esa circunstancia ha sido gracias a los propios profesionales que en muchos casos han tenido que poner sus propios medios para protegerse. Es más a día de hoy denuncian que en ocasiones los Equipos de Protección Individual (EPI) llegan incompletos y que tardan días en ser repuestos, o que ellos mismos tienen que comprarse las mascarillas FPP 2. Eso es lo que ocurre en los centros de salud según Daniel Fernández Moro, médico de familia en el ambulatorio de La Lila, referente en Oviedo y en la región.

Además este profesional de la atención primaria asegura que están "saturados, en ocasiones desbordados", y critica que la administración siga sin contar con ellos para nada, enterándose por la prensa de algunas medidas y abundando en la descoordinación que, según él, ha existido a lo largo de toda la crisis del coronavirus.

Como ejemplo de esa descoordinación, Daniel Fernández Moro, pone el anuncio de que esta semana los centros de salud empezarían a realizar las pruebas del COVID-19 a todos los pacientes sintomáticos, algo que de momento en La Lila y en muchos otros ambulatorios no se hace por falta de instrucciones claras.

Esta jueves a las 12 del mediodía los médicos han parado dos minutos para guardar silencio por sus compañeros fallecidos. Es un campaña nacional convocada en Asturias por el Sindicato Médico Profesional (SIMPA), como miembro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), con lemas como "Por todos los compañeros que me duelen en el alma" o "Ni un médico menos".