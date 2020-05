Sanidad cambia de criterio y permite la entrada en dique del Allure of the Seas

El Ministerio de Sanidad cambia de criterio y ha permitido finalmente la entrada en dique del crucero Allure of the Seas para que sea reparado en Navantia Cádiz. Fuentes de la consignataria del buque -la empresa Baleares Consignataria- y fuentes de Navantia han confirmado a la SER que el gobierno hará la excepción con el buque para que pueda atracar en la capital gaditana.

Se han logrado salvar las discrepancias que había en torno al número de tripulantes que podía traer a bordo el Allure of the Seas, el principal motivo por el que no se podía conceder la autorización. El Ministerio de Sanidad ha aceptado que el barco acceda con 300 tripulantes a bordo, puesto que la tripulación mínima que exigía era insuficiente a tenor de los trabajos de astilleros que se deben acometer en el buque.

La Asociación Española de Marina Mercante ha intercedido para explicar que los 40 tripulantes como máximo que pedía el ejecutivo central eran insuficientes, puesto que el crucero no iba a navegar, sino a ser sometido a trabajos de reparación para los que es necesaria más dotación.

Además, la consignataria ha entregado a Sanidad diversos informes que acreditan que quienes van a bordo del barco llevan 60 días en su interior y ninguno ha contraído el coronavirus.

Para solicitar el levantamiento del veto han mediado la Asociación Española de Consignatarios de Buques, Marina Mercante, Puertos del Estado y la propia consignataria, que han dirigido un escrito al Ministerio de Sanidad esgrimiendo los motivos por los que se debía considerar la excepción.



Con todo, lo que ha autorizado el Gobierno de España es la entrada a dique, en ningún caso ha dado luz verde a que, a su llegada, los tripulantes puedan desembarcar en la ciudad. En ese sentido, quien tendrá que detallar los pasos que se deben dar es Sanidad Exterior. En prevención, Navantia cuenta con un riguroso protocolo de control sanitario e higiénico preparado en el astillero de Cádiz por si, llegado el caso, hubiese que ponerlo en marcha.

El Allure of the Seas se encuentra ahora en Gibraltar, desde donde zarpará con destino a Cádiz y con llegada estimada entre el fin de semana y el próximo lunes, según indican fuentes de Navantia. Las inclemencias del tiempo impiden su llegada antes.

Desde el momento en que entre en el dique se podrán iniciar los trabajos de reparación que estaban previstos y que dependen de Navantia. Una varada convencional que consiste en el tratamiento del casco, la inspección de los estabilizadores y las hélices, las válvulas, el sistema de tuberías y el sistema de emisión de gases.

El presidente del comité de Empresa de Navantia Cádiz, José Gallardo, celebra que finalmente se hayan levantado las restricciones y el inicio inminente de los trabajos que generarán entre 600 y 800 empleos directos, principalmente de la industria auxiliar gaditana.

Quedan todavía por cerrar algunos flecos como la llegada de alrededor de 300 técnicos especializados procedentes de Finlandia e Irlanda cuya presencia es imprescindible para acometer trabajos en el Azipod, un sistema de propulsión del barco de la marca ABB.