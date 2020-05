A Coruña modifica sus presupuestos para pagar a los expropiados del Castro de Elviña

El pleno de mayo ha aprobado sin ningún voto en contra y con la abstencion de la Marea Atlántica una modificación del presupuesto de 2020 para proceder al pago de los 11'6 millones de las expropiaciones del Castro de Elviña. No cumpliendo esta sentencia firme el concello veía como cada mes aumentaba en 12.000 euros la deuda con los expropiados. Sólo de intereses generados A Coruña adeuda los expropiados 4 millones de euros.

Este modificativo contempla también suprimir para este año el pago por los terrenos de la Solana, con una partida de 1'4 millones de euros.

Un cambio que ha defendido el Concelleiro de Facenda, Jose Manuel Lage Tuñas: “Non se van mercar os terreos da solana no 2020, non será sagrada esa partida porque á Marea Atlántica se lle ocorreu, nun momento dado no 2017, poñela no orzamento, por certo, puxérona e seguiu, por tanto non se pode vir aquí a dar leccións de execución orzamentaria.“

Este ha sido el principal motivo de desencuentro con la Marea Atlántica, muy dura con el gobierno local por un cambio que no se les consultó.

Iago Martínez, viceportavoz de Marea, apela a la lealtad institucional: “Non vale todo porque e a responsabilidade do gobierno era buscar alternativas e cremos que non se buscaron, e por último, transparencia el lealdade, se pensaban suprimir a partida que reservamos para a Solana, o mínimo, era comunicalo.”

El resto de grupos ha aprobado con críticas este cambio. Los populares piden agilidad al gobierno para llevar al pleno otros cambios del presupuesto para afrontar la crisis economica del coronavirus.

Rosa Gallego, portavoz PP, cree que el Ayuntamiento debería tener otras prioridades en estos momentos: "Una vez más debatimos herencias socialistas millonarias , situaciones extraordinarias requieren gobiernos valientes, todo el dinero que se pueda invertir en reactivar la economía es poco. Un gobierno valiente hubiera negociado el pago de las sentencias en plazos, aunque haya que pagar intereses dos meses más, después de tantos años, tampoco supone nada para el ayuntamiento, hay prioridades."

También los nacionalistas demandan agilidad al gobierno local, Francisco Jorquera recuerda que ellos se han opuesto al gasto en esa partida para los terrenos de la Solana: "O BNG nunca estivo de acordó con que se contemplase esa operación, neste pleno defendimos en reiteradas ocasións a cesión ou devolución gratuita ó concello da cárcere, dos terrenos da maestranza, e defendemos o mesmo cos terreos da Solana

Ciudadanos ha votado a favor del cambio propuesto argumentando que el pago de la sentencia era una prioridad.