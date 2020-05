Compromís per Elx informa de las ayudas de Economía para trabajadores

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha informado de que el Govern del Botànic ha aprobado ayudas dirigidas a las personas trabajadoras que se han acogido a una reducción horaria durante el estado de alarma para atender a familiares como consecuencia directa de la COVID-19 y compensar su disminución de ingresos.

En concreto, se trata de unos fondos dirigidos a trabajadores por cuenta ajena que se hayan acogido a la reducción de jornada durante el periodo del estado de alarma en un porcentaje igual o superior al 50 por ciento. El límite para acceder a las ayudas se sitúa en los 22.000 euros en la base imponible en el impuesto de la renta de 2018.

La cuantía de las ayudas será de 600 euros, si la reducción de jornada es de entre el 81 y el 100 por ciento; de 450 euros, si la reducción es de entre el 61 y el 80 por ciento, y de 300 euros, si la reducción es de entre el 50 y el 60 por ciento de la jornada. En total, Labora destina a estas ayudas tres millones de euros.

Para la portavoz, “la conciliación es una parte fundamental de la respuesta a esta respuesta a la crisis sanitaria, económica y social y, por tanto, la medida puesta en marcha por la Conselleria de Economía es fundamental para garantizar que las personas que más lo necesitan puedan compatibilizar de manera real su trabajo con el cuidado de las personas a su cargo”.

Esther Díez ha señalado que “con esta línea de ayudas, la Conselleria de Economía sigue avanzando también en materia de igualdad, ya que, por una parte, aumenta los recursos en una función que tradicionalmente desempeñan las mujeres y, al mismo tiempo, facilita la corresponsabilidad”.

Ampliación del ERTE

Por otro lado, Díez ha anunciado que las empresas ilicitanas que rescataron a trabajadores de los ERTE ante el paso a la Fase 1 y que luego no se produjo, pueden revertir la situación con un sólo trámite al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), como ha trasladado el conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Rafael Climent.

"La Consellería ha sido ágil y nada más conocer que la Comunitat Valenciana no pasaba a la Fase 1 en su totalidad, le exigió al Ministerio de Trabajo una solución rápida para dar respuesta a los sectores productivos y no agravar más la situación", ha explicado Díez que "con un escrito de renuncia al desistimiento dirigido al SEPE, se recupera la situación del ERTE y no hay que hacer nuevo expediente, ni los trabajadores pierden el subsidio, ni deben hacer ninguna gestión nueva", tal y como explican desde la conselleria.

Para la edil, “la Conselleria ha respondido de una manera ágil a la crisis económica provocada por la Covid-19, con un importe global de 57,5 millones de euros en ayudas de 750 y 1.000 euros para personas trabajadoras autónomas, la agilidad en la tramitación de la totalidad de los expedientes de regulación de empleo, un 39,5% del total corresponden a los expedientes de la provincia de Alicante con 126.245 trabajadores afectados, ayudas a la conciliación, así como las ayudas a las personas afectadas por los ERTES, a las empresas y al cooperativismo.