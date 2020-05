¿Qué tipo de obras se pueden hacer durante el estado de alarma?

El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia ha modificado las condiciones de construcción en casas y locales vacíos compartidos con residentes, por lo que estas obras podrán realizarse siguiendo unas limitaciones horarias para evitar posibles contagios de la Covid-19.

Para el consistorio gandiense, el inicio de la desescalada determina la necesidad y la conveniencia de ir adaptando los procesos de ejecución de las obras a las necesidades tanto del sector empresarial como la del ciudadano, extremando las precauciones para evitar posibles contagios del virus. Por ello, se han establecido unas limitaciones horarias en cuanto a la presencia de los obreros en las zonas comunes para evitar así cualquier contacto con los vecinos.

Sin embargo, mientras continúe vigente el estado de alarma quedan suspendidas todas aquellas intervenciones en inmuebles en los que se encuentren personas no relacionadas con la obra o en las que estas puedan interferir en la actividad de los obreros.

Desde el Departamento de Urbanismo nos han facilitado esta información oficial para todos aquellos que la necesiten antes de emprender una obra:

1. Què obres estàn suspeses? Queda suspesa fins que s'alce l'estat d'alarma "tota classe d'obra que supose una intervenció en edificis existents, en els supòsits en els quals en l'immoble en el qual hagen d'executar-se es troben persones no relacionades amb l'obra" o en els quals els treballadors en la mateixa puguen tenir "interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials".

2. Des de quan s'aplica aquesta suspensió temporal? L'Ordre del Ministerio de Sanitat va entrar en vigor el 13/04/2020 i la seua modificació el recent 4/05/2020. Així mateix i en quant a la seua vigència manté els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma i els seus possibles prórrogues, o fins que existisquen circumstàncies de salut pública que justifiquen una nova ordre modificant els termes de l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril (BOE de 12/04/2020)

3. Quin és l'objectiu d'aquesta suspensió temporal de certes obres? L'objectiu de la suspensió d'aquestes obres se centra en evitar el risc de propagació i contagi del COVID-19 en les obres en fase d'execució que es realitzen en el terme municipal de Gandia en aquelllas intervencions en les quals es constate una concurrència ("interferència" según l'Ordre) de treballadors i obrers amb residents o persones usuàries de l'edifici en espais comuns.

4. Quines són les excepcions a la norma general? Quines obres es poden realitzar?

4.1 Que es tracte d'obres de nova planta. En tractar-se d'obres que no afecten edificis existents no resulta d'aplicació l'Ordre de 12 d'abril de 2020 del Ministeri de Sanitat i per tant s'admet la concessió de llicències i qualsevol títol equivalent en aquestes.

4.2. Quan es tracte d'obres en les quals no té lloc cap tipus d'interferència de treballadors i residents o persones usuàries de l'edifici en espais comuns.

4.3 Aquelles obres que es realitzen en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o les que no tinguen accés els residents mentre duren les obres, sempre que es compleixquen totes les condicions següents: a) Es limite la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s'adopten totes les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble. b) L'accés i eixida d'aquests locals, habitatges o zones es produeix a l'inici i la finalització de la jornada laboral. c) Els treballadors adopten les mesures de prevenció i higiene enfront de l'COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

4.4 En edificis o immobles totalment buits i desocupats.

4.5 Que les obres puguen ser sectoritzades o separades de l'immoble al qual afecten. En aquest supòsit no podrá produir-se, en ningún cas, interferència amb els residents. Això implica que hauràn d'haver víes independents per a desenrunament, introducció de materials i entrada d'eixida d'obrers i tècnics. Exemples: Si es realitzen obres en els baixos d'un edifici, no estaràn afectades per la suspensió, si no hi ha interferència entre treballadors i residents per les actuacions de desenrunament, introducción de materials i entrada o eixida de treballadors es realitza per una vía independent, és a dir, no afecta a ningún espai común on puga haver residents o altres persones usuàries

4.6 En obres de conservació, reparació, reforma o rehabilitació d'immobles d'usos industrials, terciaris i comercials sempre i quan no existisquen treballadors i usuaris pertanyents a l'activitat principal o sempre que es puguen compartimentar o sectoritzar i no existisca cap interferència.

4.7 Que es tracte d'obres per tal d'atendre reparacions urgents d'instal·lacions, averíes o tasques de vigilància en el propi immoble. En qualsevol d'aquests casos, el contractista, a través de la persona promotora de les obres, haurà d'expressar si es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents i haurà d'acompanyar-se justificació motivada que acredite aquest extrem.

4.8 Obres que han de realitzar-se en les vies publiques per quan aquestes intervencions es troben fora de l´àmbit d'aplicació de la Ordre.

4.9. En tots els casos exceptuats anteriorment, i pel temps estrictament indispensable es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

5. Durant el període de suspensió temporal d'obres es poden presentar sol·licituds de llicència d'obra, declaracions responsables per a l'execució d'obres i comunicacions prèvies d'inici d'obres d'escassa entitat?. Si es tractara de declaracions responsable o comunicacioons prèvies per a obres subjectes a algun dels supòsits d'excepció (p.e un cas d'averia o urgència), el promotor haurà de presentar una declaració responsable en la qual indica que es troba en algun dels supòsits d'excepció contemplats en l'art. 1 de l'Ordre esmentada i que el contractista compleix les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents en l'estat d'alarma. D'altra banda les concessions de llicències d'intervenció i d'obres incorporaran com a condicionants d'execució les mesures preventives de l'ordre del Ministeri de Sanitat.

6. Mesures correctores i preventives respecte de les decisions del coordinador de seguretat i salut. La major part d'aquestes activitats privades es refereixen a obres menors i actuacions puntuals que no disposen de tècnics de coordinació de seguretat i salut. En la resta d'obres que disposen de Coordinador i de Pla de Seguretat i Salut, la reactivació d'aquestes i les seues condicions d'execució s´han de realizar en el marc d'allò previst al RD 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut de les obres en construcció.

7. Tramitació de llicències, declaracions responsables i resta de títols equivalents. El Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Gandia, continuarà amb la tramitació, instrucció, resolució i notificació dels expedients referents a qualsevol mena de llicència d'obres, llicència d'intervenció, llicències ambientals, declaracions responsables, comunicacions ambientals innòcues i resta de títols equivalents que emparen l´execució d'obres. Aquestes han de respectar les condicions previstes en l'Ordre del Ministeri de Sanitat 340/2020 de 12 de abril de 2020 modificada per l'Orde 385/2020 així com les derivades d'aquesta circular.