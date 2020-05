Quan el carter no truca mai

Municipi de menys de mil habitants del Gironès. Arriba la cartera. Hi ha sis o set persones fent cua separades per dos o tres metres. Obre l’oficina i comença a atendre’ls. Amb cadascun s’hi pot passar sis o set minuts perquè hi ha correu pendent de fa dies i, si fa poc que cobreix aquell poble o és el primer cop que hi va perquè està assumint un poble d'algú que està de baixa, hi ha carrers, barris, disgregats o masos que li són completament desconeguts.

És laboriós. Quan fa mitja hora que s’hi ha posat, ha de tancar perquè ha de desplaçar-se a un altre poble on es trobarà una situació similar.

Des que es va decretar l’estat d’alarma, Correos va reduir el seu servei a la mínima expressió. Només cartes i correu certificat i oficines obertes tres hores, si obrien. Els paquets s’han anat acumulant i com que hi ha hagut personal de baixa per coronavirus, en quarantena o apartats per precaució perquè tenen més de 60 anys i es considera personal de risc, el repartiment ha estat desigual.

Segons dades del sindicat CCOO, dels 600 treballadors que té l’empresa a les comarques de Girona, la setmana passada n’hi havia almenys 15 que estaven de baixa perquè havien donat positiu, més de 20 que estaven en quarantena i a tots aquests s’hi havia de sumar els de més de 60 anys.

El representant de CCCO a Correos de les comarques de Girona, Mario Castillo, diu que des de l’esclat de la crisi han estat exigint dues coses; respecte estricte per les mesures de seguretat dels treballadors i que es cobreixin totes les baixes perquè el servei es ressenti el mínim.

“Cada baixa s’hauria d’haver cobert amb una nova contractació, perquè hi ha borsa de treball, però això no s’ha fet”, recalca Castillo, que adverteix que en la primera fase de la quarantena ni tan sols a una ciutat com Girona hi ha hagut repartiment els cinc dies de la setmana.

També diu tenir constància de retards en el repartiment en localitats importants com Lloret, Blanes, Ripoll, Olot o Banyoles degut a les baixes de personal i “en entorns rurals, en pobles de menys de mil habitants que obrien mitja hora al dia ara potser no obren, o allà on hi treballaven dos carters ara només n’hi ha hagut un... o cap”.

L'Ajuntament de Breda (Selva) va fer una queixa a la companyia per desatenció a mitjans d'abril. A Cervià de Ter, (Gironès) de poc menys de mil habitants, el consistori enviava aquesta setmana un missatge als seus ciutadans a través de les xarxes socials en el que també parlava de “desatenció i desinformació” per part de Correos i anunciava que havia demanat ajuda a l’Associació Catalana de Municipis.

Fonts del consistori han explicat a Ràdio Girona que han arribat a oferir a l’empresa els serveis d’agutzils o personal d’administració per ajudar a classificar cartes però que no han obtingut resposta.