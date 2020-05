Así es la hoja de ruta del Xerez DFC hasta la disputa del play-off

Mucha faena tiene el Xerez DFC por delante con un final de liga muy inesperado y una situación económica “difícil” tras decretarse el Estado de Alarma y suspenderse precipitadamente la competición.

Jugará los play-off `expres´ pero hasta llegar a una fecha aún no determinada –finales de julio, principio de agosto- tiene que preparar la vuelta a los entrenamientos colectivos de los jugadores garantizándoles la máxima seguridad, equilibrar el presupuesto con las últimas iniciativas que están llevando a cabo, negociar con los futbolistas la fórmula de pagos hasta que se juegue la liguilla o saber dónde y en que puesto disputará la promoción.

Juanma Rubio, directivo del Xerez DFC, lamenta que se haya acabado así, “porque tenemos un presupuesto que veníamos cumpliendo, pero desde que se decretó el Estado de Alarma hemos dejado de ingresar, no tenemos ingresos por taquilla, ni cuotas de las escuelas, ni de patrocinio, hemos solicitado ayuda a los socios porque vamos a jugar algo histórico”, defiende en la Cadena SER.

El club mantiene que ha dejado de ingresar por culpa de la pandemia unos 71.000 euros y ha detallado los conceptos. Ante las críticas que han recibido tras elevar a 20.0000 euros las pérdidas por no jugar los últimos cuatro partidos de la liga regular, asegura que esa cantidad sale “porque veníamos del encuentro ante el Xerez CD, los próximos cuatro partidos eran fundamentales porque nos jugábamos la liguilla y acabar primero y la media de taquilla que estábamos haciendo por era de tres o cuatro mil euros”.

Ahora, -añade- “estamos preparando un balance económico a fecha de 15 de marzo en el que explicaremos en unas semanas a los socios todas nuestras cuentas”.

Rubio quiere dejar claro que “vamos a seguir teniendo gastos, hay que competir hasta finales de julio y los gastos fijos superan en mucha cantidad a lo que nos podemos ahorrar al parar la liga”.

Desvela que a la plantilla se le debe “algo de marzo y el mes de abril, llevamos unos días conversando con los jugadores. Ya hemos tenido con ellos una reunión, les hemos hecho una propuesta y estamos en negociaciones, la situación es muy precaria y los jugadores tienen que entenderlo”.

Sobre esas primeras conversaciones con el vestuario añade que “cada uno defiende su postura, ellos consideran una cosa y nosotros otra, hay que entender que esto no viene de una mala gestión, sino de un problema mundial que afecta a todo el mundo”.

Además, lamenta la incertidumbre que existe actualmente sobre el futuro de la competición, “porque no sabemos ni cómo ni cuándo terminará, no sabemos si la Federación nos va a abonar algo, que parece que no… tenemos un play-off en agosto y los clubes no tenemos más remedio que llegar a acuerdos con los jugadores, sino es una locura”.

Ahora, el club está valorando “cómo hacer los test a los jugadores, si tenemos que hacerlo no sabemos si lo paga la Federación y trabajamos en todo lo relacionado con la desinfección de la oficina y las instalaciones que vamos a utilizar”.