La Guàrdia Civil rescata a un Guacamai valorat en 2.000 euros en la localitat Quatretonda

En una de les guàrdies de compliment de l'estat d'alarma, agents de la Guàrdia Civil de Benigànim van rebre un avís d'un veí de la localitat, informant que hi havia una persona tirant pedres al carrer per darrere d'unes naus abandonades. En personar-se els agents, es trobaren amb una persona, que explicà que portava des de les 10 del matí en aquell lloc, perquè se li havia escapat un Guacamai de la seua propietat al qual li tenia molta estima i que es trobava extraviat per les pinedes de la partida Camí Serra de Quatretonda. Aquest home tenia un altre guacamai amb ell que estava utilitzant com a reclam.

Els Guàrdies Civils van observar que efectivament era una zona escarpada amb pins, l'altura dels quals era de gran consideració i situats a una zona abrupta del terreny, el que feien de qualsevol maniobra per a simplement acostar-se a l'arbre una feina complexa.

Se li va suggerir al propietari de l'animal que tractara de buscar pals, canyes o altre tipus d'utensilis similars, per a poder accedir des de l'alt d'un terraplé, fins a la branca on es trobava el guacamai. La patrulla va continuar prestant servei fins que aquesta persona es fera amb més elements per a poder iniciar les maniobres.

Una hora més tard, van rebre una trucada de l'amo de l'animal que ja tenia utensilis per a intentar la captura. En aquest procés es va unir un veí de la mateixa localitat en el rescat. Després de diversos intents d'arribar fins a la branca on es trobava el guacamai, aquests resultaren infructuosos.

En un moment determinat, l'animal es posa a volar i es va desplaçar fins a una zona més plana i de més fàcil a l'accés. Però després de diversos intents d'accedir fins al guacamai, novament esva tornar a escapar aquesta vegada a una zona més llunyana .

Se li va demanar al propietari que es quedara en aquella zona, observant que no es moguera l'animal, mentre els agents, juntament amb l'altre veí col·laborador es van desplaçar en vehicle a l'altre punt, ja que calia vorejar tot el canal per a poder creuar a l'altre costat del tàlveg.

En arribar al lloc on s'havia situat el guacamai, la persona que col·labora va baixar primer per una zona escarpada seguit d'un dels agents, fins a donar amb l'arbre en el qual es trobaven l'ocell. Al no estar en una branca molt alta s'aconsegueix escalar fins a la branca i interceptar a l'animal, no sense dificultat ja que estava molt nerviós. Després d'una maniobra lenta per a poder baixar de l'arbre amb l'animal, els agents el van resguardar en el vehicle oficial fins a l'arribada del seu propietari al lloc.

L'amo va agrair la labor dels agents, ja que per moments va pensar que ja no tornaria a tindre amb ell al guacamai.

Els agents de Benigànim juntament amb el Seprona d'Ontinyent (V), que van practicar una inspecció al CONVENI CITES de tres guacamais que l'amo tenia en propietat. Els tres animals tenien tota la documentació correcta i es trobaven en perfectes condicions.