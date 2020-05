El artículo 14 de la Constitución Española establece que "los españoles somos iguales ante la ley" y esto viene a colación por cómo se está desarrollando el mal llamado "proceso de desescalada". Cuando uno lee la norma que rige este desarrollo sólo existen dos criterios objetivos previos para la toma en consideración de las propuestas de las comunidades autónomas. Dichas propuestas deben incluir una serie de contenidos que cada región puede desarrollar a su manera. Esto provoca que la decisión que debe tomar la famosa comisión de personas desconocidas sea totalmente subjetiva, lo que ha generado una polémica por la decisión de qué provincias o zonas básicas de salud pasaban a la fase I y cuáles no.

A mi entender, lo que no se puede medir con la misma vara causa un tratamiento desigual ante una misma situación. Para evitar debates estériles, el Gobierno de la Nación debería haber establecido unos "marcadores" objetivos y medibles por igual, con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda saber si se cumplen o no los criterios de forma transparente, esto supondría, a su vez, que todos pudiésemos hacernos responsables para poder alcanzar esos objetivos. Además, en mi opinión, se deberían aplicar a una unidad territorial idéntica en todo el Estado y que no dependa del gobernante autonómico de turno.

Por otra parte, dentro del "Plan para la Transición hacia una nueva normalidad", creo que se han establecido medidas incongruentes en algunos casos y, en otros, que no se están cumpliendo. Los horarios me parecen un desatino, ya que provoca que, a determinadas horas, salga una gran cantidad de gente a la calle y sea más fácil el que se produzcan contagios por concentración de personas. Yo los eliminaba de raíz. Otra medida que para mí no tiene sentido es el hecho de que los paseos, en fase 0, sólo puedan ser de dos personas que convivan. Traducido, si somos más de dos personas en el hogar, podemos convivir dentro, pero fuera tenemos que separarnos, es totalmente absurdo.

Hay otras medidas previstas que no se están cumpliendo de manera generalizada, como por ejemplo: que mucha gente sale a hacer deporte en compañía, que muchos jóvenes, que no conviven en el mismo domicilio, dan sus paseos en pandilla, que también algunas personas mayores quedan con sus amigos, etc. Si la norma no se cumple y tampoco se exige su cumplimiento, hay que cambiarla y adaptarla a la realidad social.

Para terminar, me gustaría recordar a todos los oyentes que en nuestras manos está la mejor herramienta para superar esta crisis, aplicar el distanciamiento social, es decir, establecer un margen de seguridad con otras personas de mínimo dos metros, con el fin de evitar contagios. Por lo que he podido observar en estos días, muchas veces se infringe este principio de salud. Bien es verdad que el tema de horarios que comentaba antes y la falta de respuesta de nuestro Ayuntamiento para peatonalizar calles en esas franjas y en determinados días no ayudan.