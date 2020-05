La UPNA entrega 300 ayudas a alumnos afectados por la crisis de la COVID-19

La unidad de acción de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha realizado desde el decreto del estado de alarma casi 300 acciones de apoyo al alumnado o familias con problemas económicos a causa de la crisis de la COVID-19.

Según ha informado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital en el pleno del Parlamento a pregunta de Marisa de Simón (I-E), la Unidad de Acción ha implementado 64 ayudas para el pago de la matrícula, 30 ayudas para emergencia social como el pago del alquiler o comida, 120 asistencias psicológicas y 74 acciones de apoyo a la conectividad.

"La idea es que esto siga así", ha indicado el consejero, quien ha informado de que seguramente su departamento recircule alguna convocatoria de movilidad "que en estos momentos no tiene mucho sentido" para apoyar en su lugar a este tipo de acción social "porque es lo que realmente nos interesa", ha asegurado.

Cigudosa ha recordado que la definición del precio de las tasas universitarias es competencia estatal y se decide en la Conferencia General de Política Universitaria, que aún no ha tenido lugar, por lo que "hasta que esto no ocurra no podemos avanzar nada".

En cualquier caso, tras la derogación de la conocida como Ley Wert, que supuso un encarecimiento del precio por créditos, se pretende volver al establecimiento de un precio máximo con un costo que en el caso de una carrera de letras sería de 16,25 euros por crédito, un 7,6 % más que en 2011.

Hay que tenerse en cuenta, ha indicado el consejero, que en este periodo el IPC ha subido un 7,6 % y el gasto en profesorado de la universidad ha subido un 23 %, con lo que "hemos asegurado que la universidad mejore en cuanto a que más profesores están retribuidos correctamente", ha considerado.

"Trasmitiremos al Ministerio que estamos de acuerdo en volver a las tasas del 2011-2012 pero siempre respetando el IPC y probablemente proponiendo que hagamos una acomodación gradual y calendarizada", ha apuntado explicando que, si se aplicase de forma directa, esto supondría "un incremento en el gasto de más de medio millón de euros que tendríamos que proporcionar desde aquí".

Lo mismo ocurre con las becas, que dependen del Ministerio de Educación y de la disposición presupuestaria del Ministerio de Hacienda, según el consejero, que ha señalado que "hasta que este programa no esté resuelto tendemos que esperar".

En esta materia, ha indicado, desde la Comunidad Foral han propuesto "que el montante total para becas de todo el Estado sea mayor" y que se amplíe el umbral eliminándose el requerimiento de una nota de 6,5 para pasar a un 5.

De Simón se ha mostrado de acuerdo con esta reducción del requerimiento para recibir una beca y ha subrayado la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia los alumnos cuyas familias han visto reducidos sus ingresos por la crisis de la COVID-19 porque "si no hacemos algo hay alumnos que no van a poder continuar sus estudios y otros que no van a poder acceder a los mismos".