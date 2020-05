La hostelería segoviana se prepara para la fase 1 de la desescalada

Los hosteleros de Segovia se preparan y tienen todo calculado por si Segovia pudiera pasar de fase y así abrir sus negocios, algo que ven todavía lejano a tenor de los últimos datos.

Javier García Crespo, gerente de la AIHS segura que la provincia será una de las últimas en pasar de fase, con todo lo que ello conlleva “pero no queda otra que seguir peleando con todos los frentes abiertos que tenemos. A nivel local el tema de impuestos o la ampliación de terrazas, que ya han solicitado más de cuarenta bares. A nivel regional seguimos luchando por la obtención de una serie de ventajas y a nivel nacional seguimos preocupados por los ERTEs y por la falta de financiación”.

La agrupación se ocupa de recabar toda la nueva normativa oficial para el sector, que es muy cambiante día a día y trasladarla a los asociados para que los establecimientos estén en la mejor disposición para cuando retomen la actividad, con medidas como la ampliación de la zona de terrazas en un 50%.

Aunque muchos empresarios se planteen no abrir sus negocios ya que no van a ser rentables debido a la falta de movilidad de personas entre territorios “las terrazas se podrán abrir con esa ampliación del 50% previsto, pero solo la terraza, si no se pudiera hacer esa ampliación pues digamos que no va a ser rentable el poder abrir. Incluso con esas medidas muchos empresarios tendrán que valorar si es rentable abrir, que para muchos no lo será. Y por otra parte muchos locales no tienen terrazas, ante lo que nosotros estamos luchando por que en estos casos se pueda disponer de algún elemento en la calle como mesas altas o una barra para que puedan tener una salida” señala García.

En cuanto a esta movilidad apuestan por medidas que puedan favorecer la llegada de turistas desde otros países a través de un carné sanitario, no con la cuarentena que prevé el Gobierno para quienes nos visiten desde otros países y siguen reclamando ayudas y poder aportar su experiencia para la reactivación del sector.

“Está muy bien lo del día después, pero lo del día antes también hay que contar con él, porque si las empresas no arrancan y por mucho que venga la gente si luego no encuentran sitio para comer o para disfrutar pues va a ser muy complicado, va a ser importante la posición del turismo interior y además de visitarnos por nuestra riqueza patrimonial también nos visitan por nuestra gastronomía y por eso se ha de cuidar de nuestros establecimientos y de nuestro sector fundamentalmente” enfatiza el gerente de la AIHS, que incide, para concluir, que cuando se retome la actividad la hostelería estará preparada, aunque hace un llamamiento a la responsabilidad individual para poder cumplir con las normas sanitarias como la distancia social.