Los alumnos de la Comunitat Valenciana no volverán a las aulas este curso aunque lo permita el Ministerio

El conseller de Educación, Vicent Marzà ha presentado su propuesta de final de curso ante la ministra Celaá y el resto de consejeros de Educación, y que contempla que el alumnado valenciano finalice el curso con el acompañamiento de su profesorado en la formación a distancia no presencial. Cuando se active la fase 2 de desescalada, el alumnado podrá ir al centro educativo por cuestiones específicas, según la etapa educativa y respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Cuando se active la fase 2 de desescalada en nuestro territorio, se mantendrá la formación a distancia no presencial en el día a día hasta que finalice el curso, en todos los niveles, desde Infantil a Bachillerato, manteniendo el final de curso el 16 de junio para ESO, Bachillerato y FP, y el 18 para Infantil y Primaria.

Los centros educativos establecerán actividades específicas y de tutorías, resolución de dudas y entrega o comprobación de materiales, así como la preparación de las pruebas previstas en estos cursos. Será opcional y voluntario que el alumnado asista a estas sesiones presenciales. Los equipos directivos de los centros se encargarán de organizar estas actividades específicas y presenciales y se respetarán todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

Educación Infantil 0-6 años

En el territorio valenciano no se abrirán las aulas ni los centros educativos de este tramo educativo hasta el próximo curso escolar 2020-2021. Esta determinación se toma después de haber analizado la situación con los diferentes agentes implicados en esta etapa educativa, según Conselleria. Desde Educación de la Generalitat se ha indicado que en el momento en el que se active la fase 2 de desescalada nos encontraremos en un contexto de emergencia sanitaria y no en una nueva normalidad. Esta nueva normalidad llegará de cara al próximo curso. Es por eso que ahora, con las diferentes fases de desescalada que se generan, no se pueden garantizar en este tramo educativo las medidas de seguridad básicas como son la distancia social necesaria entre el alumnado de estas edades y sus profesores y educadores.

Específicamente, con respecto a las escuelas infantiles 0-3 privadas, hay que recordar que Educación de la Generalitat está abonando a los centros los fondos correspondientes al bono infantil aunque no acudan los alumnos, para ayudar a paliar las pérdidas económicas generadas por el cierre como consecuencia de la COVID-19. Si estas escuelas infantiles abrieran, automáticamente dejarían de percibir la ayuda de Educación establecida por el estado de alarma y no se podrían mantener económicamente solo con la parte que pagan las familias que decidan llevar a sus hijos e hijas. Las escuelas infantiles municipales y las escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 18 de junio, siempre que garanticen las condiciones que establezcan las autoridades sanitarias en ese momento, para otras actividades de cara a las vacaciones de verano.

El alumnado tampoco asistirá a los centros de Educación Especial durante las semanas que quedan para que finalice este curso escolar.

En cuanto al inicio del curso escolar próximo, el conseller Marzà ha hecho dos demandas específicas en la Conferencia Sectorial de Educación. Por un lado, la necesidad de que el Gobierno estatal asegure un programa de cooperación territorial que, con la participación de los gobiernos autonómicos, permita aumentar los fondos destinados a la educación con el objetivo de profundizar en las medidas para que ningún alumno se quede atrás. Por otro lado, que se organice un grupo de trabajo específico para coordinar, conjuntamente en todo el Estado, las necesidades y las condiciones para preparar el inicio del próximo curso escolar.