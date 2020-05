Enfrentamiento entre la Gerencia y el Colegio de Médicos de Cuenca a raíz de un comunicado

Cruce de declaraciones entre el Colegio de Médicos de Cuenca y la gerencia sanitaria a raíz de un comunicado emitido por el organismo colegial esta semana en el que criticaba las carencias de medios y de personal durante la emergencia sanitaria, aunque la Gerencia considera que el relato que se hace en el comunicado es "falso y tendencioso".

En el documento, el Colegio exigía a Emiliano García Page que rectifique o pida perdón a los profesionales sanitarios por varias declaraciones que ha realizado respecto a la gestión de la sanidad en la pandemia. El Colegio recuerda que Page afirmó que en todo momento había respiradores para todos los pacientes y si no se habían puesto a algún paciente es porque alguien no se lo había querido poner. Le acusa de vivir en un universo paralelo y de poner a los profesionales sanitarios a los pies de los caballos, sembrando dudas que achacan a motivos judiciales o electoralistas.

La Junta Directiva de este Colegio afirma que han faltado respiradores, monitores, camas y espacio para atender a los pacientes. Añade que ha faltado personal y protección para los sanitarios y explica que se ha sacado el máximo provecho de los materiales que la sociedad ha puesto a su disposición de forma solidaria.

En este sentido, en una entrevista en la SER el presidente del Colegio, Carlos Molina, ha manifestado que se han utilizado respiradores veterinarios para hacer frente a la demanda. Escucha aquí la entrevista con Carlos Molina.

Se insiste en que los sanitarios han sufrido mucho y por eso molestan las declaraciones de los dirigentes políticos diciendo que sobraban materiales de protección y que los sanitarios solo se los ponían para hacerse la foto.

Valoran, por el contrario, el comportamiento de la población, de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad del Estado y un largo etcétera de trabajadores tanto públicos como privados que han impedido que se colapse el país. Y recuerda que esta crisis no ha acabado. Piden a los ciudadanos que no bajen la guardia porque vamos mejor pero esta situación –añaden- no es ni siquiera el principio del fin.

Respuesta Gerencia

A este respecto, la Gerencia sanitaria de Cuenca ha asegurado que no han faltado respiradores durante la pandemia. Ha respondido así a las críticas del Colegio de Médicos, que esta semana emitía un comunicado exigiendo al presidente de Castilla-La Mancha que rectificase algunas de sus declaraciones, al considerar que se ha dejado a los profesionales médicos “a los pies de los caballos”.

Según fuentes de la Gerencia, en el hospital Virgen de la Luz no han faltado respiradores, y defienden que se ha llegado a disponer de más de 32 camas para pacientes críticos con respirador. Han asegurado que, de las doce camas de que disponía la UCI al inicio de la pandemia, se ha llegado a atender a más de 30 pacientes intubados en el mismo día.

Además, han defendido el desarrollo del Plan de Contingencia que ha permitido habilitar más espacio y camas, y aseguran que no han faltado camas en el hospital para ingresar a ningún paciente cuya hospitalización hubieran decretado los médicos.

Asimismo, la Gerencia defiende que se han hecho más de 6.000 test rápidos y 3.000 de PCR, y que los laboratorios del Virgen de la Luz están realizando más de 150 pruebas diarias, y se puede llegar a las 250 diarias esta semana.

La Gerencia considera que el comunicado del Colegio de Médicos ha hecho un relato “inexacto, tendencioso y falso” de la situación.