Las pruebas de PCR se retrasan por la complejidad del sistema

La Junta de Castilla y León ha contratado a 14 enfermeras y dos administrativos para reforzar los centros de salud de Soria que desde el lunes realizan el seguimiento epidemiológico. Se irán incorporando estos días. Así lo ha confirmado a la cadena ser el jefe de Atención Primaria de Soria, Javier Iglesias. “Hemos solicitado y se nos han concedido esas contrataciones, de 14 enfermeras y dos administrativos, para garantizar que en todos los centros tengamos recursos suficientes ante el incremento de actividad, en cuanto a toma de PCRs y encuesta de contactos, y en cuanto a los dos no sanitarios, para reforzar los centros de Salud de San Pedro y Gómara, donde es necesaria su presencia”.

Reconoce que, aunque desde el lunes se deberían hacer las pruebas PCR en 24 horas, no se está cumpliendo este plazo por la falta de personal, no por la falta de test. “El día 11 ya estaban en todos los centros de salud el material para las muestras de PCR, pero las estamos haciendo de forma escalonada. Es muy complejo montar el sistema, no de la toma de muestra en sí, que es sencilla y las enfermeras están preparadas, sino por la distribución, la logística para llevarlo a microbiología… El caso es que las estamos haciendo ya las pruebas en la mayoría de los centros de salud, aunque en alguno de ellos pudiera ser que no esté en marcha el sistema de logística”.

Ante los datos de inmunidad que ha arrojado el estudio de seroprevalencia, Iglesias reconoce que era “previsible”: a más contagios, más inmunidad. Frente al 14,2% de inmunidad en Soria, la media española es de un 5% y la de Castilla y León de un 7,2%. “Tenemos la suerte de tener un porcentaje alto de población con inmunidad, pero porque nos ha supuesto tener un alto número de contagiados en la provincia. Es la realidad”.

Iglesias coincide con el gerente de Asistencia Sanitaria a la hora de explica la alta incidencia de contagios en Soria: el virus estaba circulando por la provincia mucho antes de que comenzara el estado de alarma y no se sabía. “El contagio fue antes de que se diera la voz de alerta, posiblemente en la semana y media antes del fin de semana del 13 de marzo. Ahí nadie pensaba en la utilización de epis…”. Ello conllevó a su vez el contagio de sanitarios: “En ese sentido hemos tenido muy mala suerte con los profesionales de atención primaria, que se contagiaron, tuvieron que coger la baja, otros estuvieron ingresados muy graves y aún hay algunos con secuelas importantes...”

Después también se sumó la falta de EPIs y la llegada de material defectuoso. “Hemos tenido problemas con los equipos de protección individual. Ha habido algunos en los que la documentación no era correcta y cuando eran testados por el Instituto de Seguridad e Higiene no cumplían los requisitos”.

El jefe de atención primaria reconoce que es un virus nuevo lo que ha provocado que por desconocimiento se hayan cometido errores. Iglesias se ha disculpado ante la ciudadanía por todo ello. “Hay que pedir perdón porque algunas cosas se han hecho mal, porque no sabíamos. De todos modos, en esta semana ya estarán rondando en todos los centros la toma de PCRs, el envío de muestras al hospital, a microbiología, y el estudio de contactos".