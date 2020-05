'Por si acaso': crónica sentimental sobre el Albacete Balompié

El periodista Alfredo Matilla ha escrito el libro 'Por si acaso', su estreno literario convertido en una crónica sentimental en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19 sobre el Albacete Balompié, y en la que el autor refleja su pasión por el fútbol, la información y la psicología.

"Es una especie de terapia, porque mis años en los que intenté ser futbolista me marcaron a fuego. Mi obsesión era que el libro fuera atractivo para cualquiera que se acerque a él, independientemente del equipo que sea y de si es aficionado al fútbol o no. La idea era ser mucho más fiel a mis recuerdos y vivencias que a la propia realidad"

Editado por Libros del K.O, la obra, disponible ya en formato electrónico y en las librerías a principios de junio, recoge un glosario de anécdotas y vivencias en las que Alfredo Matilla combina la crudeza y el humor y su relación con el fútbol, ya que intentó emular a Andrés Iniesta en las filas del Albacete.

El estreno literario del periodista manchego, miembro del centro de Psicología Deportiva TYM, pretende ser una guía para aquellos niños y niñas que sueñan con ser deportistas de élite en el futuro y un manual para padres que deben manejar esas complicadas expectativas cuando aparece la presión.

"Si hoy tuviera que decir si mi hijo tiene o no que irse de casa tan joven, como lo hice yo, me lo pensaría mucho. Vi y viví de todo en ese intento por ser el nuevo Iniesta y la adolescencia te marca a fuego. No todo es tan bonito. Por eso este es el libro que me hubiera gustado leer con 14 y es el libro que deberían leer todos los padres y madres antes de tomar una importante decisión como la que tuvieron que elegir los míos"