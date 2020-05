El comerç de proximitat ens dóna vida

La vida al carrer és una part essencial de nosaltres, d’eixa quotidianitat que tant trobem a faltar des del 14 de març, quan es va declarar l’estat d’alarma a conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid-19. Des d’eixe mateix moment, els carrers es van buidar per complir, amb responsabilitat, eixa crida de Sanitat per lluitar des del confinament contra el coronavirus. Una estricta però indispensable mesura per frenar l’avanç d’un virus absolutament desconegut i terrible.

I des dels balcons i finestres hem vist eixos carrers buits, acompanyats de les persianes baixades dels establiments, el que contribuïa a la soledat i falta de vida en els nostres carrers. Des de l’Ajuntament d’Alcoi sempre hem tingut molt clar que el comerç de proximitat, el que permet que el comerciant sàpia què li agrada al client, és fonamental, perquè és part de nosaltres. Quan parle de comerç parle també dels establiments d’hostaleria i de tots aquells que ens apropen un servei quan cada dia obrin les seues portes i que contribueixen a donar vida a la ciutat, el que suposa donar alegria.

Ara, amb aquesta crisi, tots els alcoians i alcoianes hem de tenir present que per poder recobrar una certa normalitat és fonamental que el nostre comerç, la nostra hostaleria, puga alçar la persiana amb força. Perquè la nostra societat necessita aquests establiments de proximitat i hem pogut comprovar en aquests primers compassos de desescalada, on ha començat la seua reobertura, que la ciutat cobra part d’eixa anhelada vida d’abans. Són una part fonamental no sols del teixit productiu i econòmic de la ciutat, sinó de tots nosaltres, i hem d’estar al seu costat, perquè ens necessiten.

Des de l’Ajuntament sempre hem donat suport als nostres comerciants, impulsant accions de promoció. Ara hem sumat iniciatives encaminades al comerç i hostaleria que han patit el tancament al voltant de dos mesos amb motiu de l’estat d’alarma.

Ells són una part essencial de ‘Reactiva Alcoi’, un programa d’accions i ajudes socials i econòmiques destinades a autònoms i micropimes front a les conseqüències de la Covid-19, i que inclou mesures tributàries per als comerciants i hostalers. Hem suprimit la tassa de terrasses i vetlladors durant tot l’any 2020, les activitats econòmiques que han tingut l’obligació de tancar per l’estat d’alarma deixen de pagar la taxa de guals i brossa mentre dure aquesta mesura excepcional, i si ja l’han pagat poden demanar la seua devolució.

I aquesta setmana hem acordat una nova línia d’ajudes dins del programa ‘Reactiva Alcoi’, que generarà un impacte d’1 milió d’euros en el comerç i l’hostaleria local. Amb una subvenció total de 250.000 euros, s’aplicarà un descompte als productes de fins al 25%, amb un màxim de 20 euros per compra, fins a esgotar l’import de l’ajuda. El nostre objectiu és que es puga dur a terme des de finals de juny, quan s’estima que tots els establiments ja estaran funcionant sense restriccions d’aforament.

Ara, estrenada la desescalada cap a eixa nova normalitat, els establiments comencen a estar presents de nou, de moment amb restriccions que tots hem de complir per seguir avançant i poder obrir nous serveis. Aquesta campanya municipal de promoció del comerç i l’hostaleria local necessita també la implicació de totes i tots, apostant, més que mai, pels nostres establiments de proximitat. Perquè, tots junts, aconseguirem superar una situació que ens està colpejant durament.