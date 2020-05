El Pleno aprueba la supresión de las tasas por ocupación de vía pública de terrazas, mercados y quioscos

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este viernes con todos los votos a favor la supresión de las tasas y la derogación de las ordenanzas fiscales por ocupación de vía pública de terrazas, mercados y quioscos como medida de estímulo para el sector comercial y hostelero de la localidad y de dinamización de la economía.

El alcalde, José Benlloch, ha recalcado que al derogarse estas ordenanzas fiscales, la medida no sólo beneficia al sector hostelero y a los mercados de venta no sedentaria sino que resultará positiva también para la realización de otras actividades en la vía pública, como por ejemplo los quioscos de la ONCE o la feria de atracciones. Así, el concejal de Economía, Xus Madrigal, ha explicado que con esta medida el Ayuntamiento dejará de ingresar 180.000 euros este año. Por su parte.

Por otro lado, también se ha aprobado el pago de 218.000 euros de facturas a proveedores en dos relaciones de gasto.