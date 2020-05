El Sergas posibilita reorganizar la actividad asistencial ordinaria en los centros de Salud

El Sergas ha ratificado una instrucción para todas las áreas sanitarias por la que se posibilita reorganizar la actividad asistencial ordinaria en los centros sanitarios e incluir horario de tarde, entre las 15h y 22h, para reducir la concentración de personas durante las mañanas. Se pretende reforzar la teleasistencia.

Entre otras medidas se procederá a impulsar modalidades de atención no presencial, el teletrabajo y la actividad ordinaria en horario de tarde. Una medida que, inicialmente, tendría en cuenta la voluntad del personal afectado. Los sindicatos demandan negociación.

Los sindicatos piden negociar las condiciones

Los sindicatos exigen al SERGAS negociar la afectación a los profesionales sanitarios, María Xosé Abuín de Cig Saúde. explica sus demandas: "Queremos que se defina con caracter xeral a carteira de servizos do ámbito sanitario que poida desenrolarse de forma non presencial, e verdade que as necesidades e os servizos son distintos."

Lamentan que el SERGAS no haya dado explicaciones a las alegaciones aceptadas y rechazas y que habían presentado los sindicatos al primer borrador.