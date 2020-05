El Lorca Deportiva vive en un mar de ansiedad y nervios por la incertidumbre que genera la situación actual

El fútbol federativo de la Preferente murciana se ha esclarecido por completo con el comunicado de la FFRM. Racing Murcia y Bullense ascienden a Tercera y la plaza restante para subir se la jugarán en un playoff exprés Algar, La Unión, Mar Menor y Abarán. Ahora falta saber qué sucede con 2ªB, pero también con el Grupo XIII de Tercera División, donde el Lorca Deportiva es campeón de grupo y está inmerso en un mar de dudas que afecta de primera mano a la plantilla.

Fuentes del club han declarado a la Cadena SER que hay una enorme ansiedad en los jugadores, un gran estado de nervios que la propia directiva tiene que apaciguar. El presidente de la entidad, Hugo Issa, recibe día sí y día también llamadas de los futbolistas preguntando qué va a pasar, pero el mandatario blanquiazul siempre da la misma respuesta: "No se absolutamente nada".

No pueden entrenar en grupo ni usar las instalaciones municipales del Artés Carrasco, algo que también echa más leña a un fuego que cobra vida en el entorno de los futbolistas, que de tanta incertidumbre demandan soluciones cuanto antes, o se fija una fecha para jugar o no estiran más el chicle para que la excusa de que finalmente no se puede competir por la pandemia sea perfecta para que los que ocupan puestos en playoff no se enfaden con la RFEF. Este pensamiento no lo esconde el club y lo ha reconocido abiertamente a La SER.

En el Lorca Deportiva también son críticos con los pasos tan cortos e inseguros que da la Federación Española, no entienden cómo una "categoría tan deficitaria como es la Tercera" tenga que retomar la competición de manera obligatoria en un playoff exprés que se prevé a mediados de julio. Si además, los costes de los test recaen directamente en los clubes, manifiestan que quizás algunos puedan tener y otros no, por no hablar de los extras de alojamiento, dietas y gastos de viaje en el traslado a la futura sede de la fase exprés.

Algunos futbolistas ya han manifestado que sienten miedo de jugar, alegan que no quieren poner en riesgo a sus familias en caso de contagio, además de que su propio entorno rechaza la opción de volver a competir. No esconden que un ascenso por decreto es la mejor opción, ni tan siquiera dudan desde el seno lorquino que merezcan una subida de categoria inmediata por su regularidad en la temporada. Con el día 30 de junio a la vuelta de la esquina, también se añade la preocupación contractual, la directiva teme que no pueda retener a sus mejores jugadores en caso de que tengan ofertas de clubes de superior categoría y, aunque no les importaría jugar con suplentes si fuera necesario, reconocen que este hecho desvirtuaría por completo el playoff para ellos.