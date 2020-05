Adrián Hernández: "De haber acabado la liga hubiésemos peleado por entrar en playoff"

El técnico del Real Murcia, Adrián Hernández ha sido el último invitado de 'El Café Sport de las 5' de la dirección de Deportes de la CARM. El técnico grana ha comenzado relatando en el directo de Instagram sus inicios en el balompié, muy ligados siempre a su infancia: "Llevo el deporte desde dentro, vengo de una familia muy huertana y murciana. Me llevaba el balón a todos sitios y siempre he jugado al fútbol, aunque sabía que no iba a ser profesional. A los 28 años dejé de jugar y me metí al Churra, ascendimos y seis años después me veo en esta situación, pero esto viene de muchos años de esfuerzo. Tengo que reconocer que al principio tenía mis problemas con los árbitros, me expulsaban mucho. Ahora siendo más mayor lo he ido corrigiendo y buscando ayuda en amigos para que me instruyesen para moderarme".

Lo que empujó a Adrián a vivir su pasión en el mundo del fútbol, no fue ni más ni menos que la ambición de entrenar un día al Real Murcia, aunque para ello tuvo que compaginar su formación con su vocación: "No era un buen estudiante porque siempre estaba jugando y con un balón. En bachiller me fui a Juan Carlos I y tenía un profesor de Economía que me convenció para hacer Empresariales. Quise formarme ahí porque los números se me daban bien, me despertó mucho interés e hice un máster de marketing. Notaba que no era lo mío e hice pedagogia después para estar cerca de la gente y me dediqué a la docencia. Eso después me llevó a hacer periodismo porque mi ídolo era José Ramón de la Morena, pero realmente no he ejercido nunca de lo que estudié, solo dando clase", ha reconocido el entrenador pimentonero.

En el frenético ritmo que ha llevado la presente campaña, el técnico no ha dudado en quedarse con varios encuentros en la retina, unos más célebres que otros. Ha tenido hueco para los buenos, pero también para los malos: "Por lo emocional me quedaría con el partido del Cartagena, pero el más redondo en casa en Nueva Condomina contra el UCAM. Si tuviera que elegir el peor me quedaría con el del Algeciras en casa, un empate a uno que fue un partido nefasto. También uno reciente contra el Talavera, fue un partido donde no estábamos acertados".

En referencia a su reciente renovación y los rumores que situaban un distanciamiento entre él y el director deportivo, Julio Algar, el entrenador ha querido zanjar de una vez por todas la polémica: "Las diferencias entre Algar y yo eran solamente deportivas y se sacó todo un poco de madre, tenemos opinión distinta en nuestra forma del ver el fútbol y ya está. Pasa como en todos los trabajos". Ha continuado evaluando su forma de ver a los jugadores en el terreno de juego, añadiendo que "quiero entender que un futbolista es la extensión de mis piernas o brazos, por eso quiero que me entienda y yo doy la vida por ellos en el campo. Estoy convencido de que hubiesemos luchado por meternos en playoff".

En referencia al fin de la competición y en el que se jugará un playoff exprés, donde solo entran los cuatro primeros de cada grupo en Segunda B, el míster no ha dudado en mostrar disconformidad con la decisión de Rubiales: "Acato lo que decidió la Federación, pero no lo veo justo. Entiendo que es difícil, pero desde mi casa hablo con la libertad sin saber. Somos perjudicados y también están los beneficiados, la idea de una decisión final es que todo sea justo y no lo ha sido".

Otra da las cosas que ha destacado de esta temporada para finalizar el coloquio ha sido su plantel, del que reseña a dos deportistas en concreto, para Adrián toda una sorpresa: "De esta campaña quiero destacar a Meseguer y a Tanis, el primero proque lo conozco de juveniles y no dudaba en que iba a explotar y al segundo porque se supo poner por encima de las malas situaciones", ha afirmado.