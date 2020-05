Querido joven: estos días andas un poco desconcertado. Esta pandemia ha hecho que se cambien todos tus planes. No puedes ir a clase, te han cambiado la EBAU al mes de julio, no sabes bien a que Universidad podrías ir, no podrás celebrar en tu pueblo la Fiesta de Los Quintos, no disfrutarás de tu último campamento de acampado...

Te han cambiado la vida. Tienes que tomar decisiones sin saber cómo será esa nueva normalidad a la que todos nos encaminamos, con más dudas que certezas.

Estás teniendo el apoyo de tu familia, muchos profesores, adultos, amigos... que os deseamos lo mejor para vuestra mayoría de edad.

Tienes un nombre, una historia, una familia, unos amigos... Eres un regalo, tu vida es sagrada y nuestro futuro pasa por ti. Hoy vuestra generación no lo tiene nada fácil. Te aconsejan que estudies varias carreras y masters para que luego estés en el paro varios años, o que te paguen un sueldo indigno. A lo mejor te tienes que marchar muy lejos de aquí para garantizarte una vida mejor.

Creo en ti y en tu generación. Lucha por conseguir tus sueños. Cuando podamos, sal también a la calle para defender tus derechos, para construir una sociedad diferente, para apostar por la igualdad de género, por unos sueldos dignos, por una sanidad y educación gratuita, por la subida de las pensiones, por otras alternativas de tiempo libre y de vida.

Tengas la ideología que tengas necesitamos escuchar tus ideas, tus creencias, tus convicciones... Os necesitamos en política, en asociaciones, en colectivos, en grupos, en la iglesia, aunque te suene a rancia. Cree en ti, en tus potencialidades. Júntate con otros jóvenes para ayudar, servir, hacer voluntariado, hacerte preguntas, encontrar el sentido de la vida... Propón con tu gente otras alternativas de vida, de divertirse, de solidaridad...

Es la época y el momento en el que tienes que divertirte, de probar y de estar con tu generación. Espero que lo hagas con moderación, sabiendo que tu cuerpo es un regalo que tienes que cuidar.

Cuando veo a los jóvenes de mi barrio que van a cumplir 18 años sólo puedo dar las gracias. Ellos me reafirman en la idea de que hay que apostar por vosotros, ayudándoos, dejando que os equivoquéis, escuchándoos y enseñándoos a ser críticos y responsables.

A mí la gente de tu edad me ha regalado mucho más de lo que les he haya podido trasmitir durante estos últimos años. Te hacen cambiar, abrir nuevos horizontes, formarme, no caer en meros prejuicios, disfrutar viendo cómo habéis crecido.

Sois un regalo. Hoy y siempre escucha a tus padres, sus consejos, sus broncas. Dedica tiempo estar con ellos. Muéstrales tu cariño. No los olvides nunca.

¡Mucha suerte en esta época en la que estás estudiando con muchas dudas! Y no olvides que queremos que los jóvenes construyáis con nosotros un mundo y una vida mejor.