La Diputación amplía el plazo para participar en el XXXI Certamen Provincial de Fotografía

Debido a la pandemia causada por el coronavirus, la Diputación de Palencia ha decidido ampliar hasta el 10 de septiembre el plazo para participar en el XXXI Certamen Provincial de Fotografía que organiza la institución provincial, a través de su Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, actividad en la que colaboran el Grupo Palencia de Fotografía y Cine, la asociación Contraluz y la Asociación Venteña de Fotografía (Avenfo). El límite se fijó inicia-mente para el 1 de junio. De mantenerse, la crisis sanitaria habría limitado notablemente la participación. Como en pasadas ediciones, hay una modalidad general y dos para estudiantes (primaria y secundaria). La Diputación repartirá 2.400 euros en premios en la modalidad general (500, 400, 300 y 200 euros para los cuatro primeros galardonados, y 120 euros para cada uno de los ocho accésits previstos). En las de estudiantes, se prevén dos regalos —uno para primaria y otro para secundaria—, que consistirán en una actividad turística o de aventura en cualquier entorno natural de la provincia de Palencia, por un valor estimado de 120 euros.

El lema elegido para esta trigésima primera convocatoria es Los caminos de Santiago en Palencia, con el que se quiere destacar que, además del conocido itinerario por la llamada ruta francesa, que cruza la provincia por su parte media, existen otros dos tramos del peregrinar jacobeo menos conocidos: la calzada de los blendios —también llamada ruta del Be-saya— y un olvidado camino subcantábrico, que discurre paralelo a la Montaña Palentina.

Los tramos de Caminos de Santiago reconocidos en la provincia de Palencia (con las localidades por las que pasan) y que son objeto de este certamen de fotografía son los siguientes:

· Camino francés. De Itero de la Vega a San Nicolás del Real Camino, con extensión a tres ramales alternativos (uno, que se desvía desde Boadilla del Camino hasta Támara de Campos, para enlazar de nuevo en Frómista con el camino francés; dos, que se desvía desde Población de Campos hasta Villovieco y Arconada, para volver en Villalcázar de Sirga al camino francés; y tres, que se desvía desde Cervatos de la Cueza hasta Pozuelos del Rey, pasando por San Román de la Cuba, Pozo de Urama y Villada, para reanudar el camino francés ya en la provincia de León).

· Calzada de los blendios o Camino del Besaya. El tramo palentino discurre desde Cordovilla de Aguilar, Néstar, Grijera, Aguilar de Campoo, Valoria de Aguilar, Olleros de Pisuerga, Mave, Santa María de Mave, Becerril del Carpio, Nogales de Pisuerga, Alar del Rey, Herrera, San Cristóbal de Boedo, Santa Cruz de Boedo, Villaprovedo, Castrillo de Villavega, Villasarracino, San Mamés de Campos, antes de enlazar con el camino francés en Carrión de los Condes.

· Camino 'Olvidado'. Atraviesa la provincia de Palencia por el norte, desde Aguilar de Campoo hasta Guardo, por Corvio, Matamorisca, Renedo de Zalima, San Mamés de Zalima, Salinas de Pisuerga, Barcenilla, Quintanlauengos, Ligüérzana, Vado, Cervera de Pisuerga, Cantoral de la Peña, Cubillo de Castrejón, Castrejón de la Peña, Pisón de Castrejón, Tarilonte de la Peña, Villaverde de la Peña, Aviñante de la Peña, Santibáñez de la Peña, Villanueva de Arriba y Muñeca.

Cada concursante podrá presentar como máximo dos fotografías, tomadas en cualquier punto de la provincia de Palencia de las rutas del Camino de Santiago antes descritas. Se admitirán imágenes en formato 30x45 cm y 30x40 cm. Al dorso de cada fotografía deberá adherirse una etiqueta donde aparezca la modalidad en la que se participa (general, estudiante de primaria o estudiante de secundaria), el título de la obra y el lugar donde se tomó la instantánea, así como la fecha aproximada de disparo. Los trabajos se entregarán en un sobre grande a la Diputación de Palencia-Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, calle Burgos, 1; 34001 Palencia. En caso de envío postal, se remitirán libres de gastos a la misma dirección.

En el exterior del sobre se indicará 'XXXI Certamen Provincial de Fotografía Los Caminos de Santiago en Palencia' y la modalidad en la que se presenta (general o estudiante). El plazo de presentación de las colecciones finalizará a las 14 horas del 10 de septiembre de 2020. Se admitirán envíos por correo o mensajería fechados o matasellados hasta ese mismo día.

En el interior se incluirán la(s) fotografía(s) presentada(s) y un pequeño sobre que contenga los datos personales del autor (nombre completo, teléfono de contacto y correo electrónico). Para cumplir con la Ley de Protección de Datos, los estudiantes que no se presenten a través de su centro educativo deben añadir a esos datos una autorización expresa del padre, la madre o el tutor legal. Asimismo, los participantes incluirán en el sobre un disco compacto con la fotografía o fotografías a concurso en un archivo digital en alta resolución. En caso de no adjuntarlo, enviarán esos archivos digitales por correo electrónico a medioambiente@diputaciondepalencia.es, con la siguiente indicación en el asunto del mensaje: CSANTIAGO + N.º DE REGISTRO (que será el correspondiente a sus fotografías físicas cuando las entregue). Si se presentan por correo postal y se envían los archivos por correo electrónico (y no en disco compacto), deberán poner en el asunto del mensaje: CSANTIAGO + CORREO POSTAL.

Las fotografías premiadas ilustrarán, ajustándose en lo posible, cada uno de los meses del calendario provincial del año 2021 que edita la Diputación de Palencia. Las obras presentadas deberán ser actuales. El jurado valorará fundamentalmente el contenido, mensaje o motivo de la imagen, su calidad técnica y fotográfica, la originalidad y la dificultad para su obtención. Todas las fotografías premiadas quedarán en poder de la Diputación de Palencia para su archivo. La institución provincial se reserva, además, el derecho de reproducir, publicación o exhibición, solo con fines divulgativos y formativos, y haciendo constar, en cualquier caso, la autoría de la obra.

JURADO Y EXPOSICIÓN. El jurado estará constituido por los dos primeros premiados en este mismo certamen de fotografía en su pasada edición, la trigésima, y por otras personas de reconocido prestigio en los ámbitos fotográfico, cultural y medioambiental de la provincia de Palencia. El jurado podrá dejar desiertos los premios que estime, si el resultado del certamen así lo aconsejase, y su decisión será inapelable.

La Diputación de Palencia se reserva, asimismo, el derecho a exponer todas las obras presentadas al certamen. En las últimas ediciones se ha organizado una muestra en el vestíbulo del Palacio Provincial, en la que constituye una de las exposiciones más visitadas. Salvo en el caso de las fotografías premiadas, los participantes podrán retirar las fotos y los archivos digitales hasta el 15 de enero de 2021 en el Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales de la Diputación. En caso de no ser recogidas en el plazo indicado, se procederá a su destrucción.