Educación propone el regreso voluntario a las aulas del alumnado de 2º de Bachillerato a partir del 1 de junio

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado que la propuesta de su departamento es que los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria no vuelvan a las aulas este curso en Navarra y que sí puedan acudir a partir del 1 de junio con carácter voluntario los alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) y la convocatoria extraordinaria, si la Comunidad foral pasa a la fase 2.

Así lo ha dado a conocer el consejero en una comisión parlamentaria, a petición propia, de Navarra Suma y EH Bildu, en la que ha presentado la propuesta de desescalada de Navarra para la fase 2 en el ámbito educativo.

Según ha explicado Gimeno, su departamento propone que sólo se incorporen los alumnos de 2º Bachillerato por "la relevancia académica" y por "la posibilidad de garantizar las medidas preventivas".

En este sentido, ha remarcado las características del alumnado de Infantil, Primaria y las circunstancias del alumnado de Educación Especial "no permiten garantizar que se respete la distancia de dos metros ni el uso correcto de los equipos de protección". "Resulta difícil garantizar las medidas recomendadas respecto al distanciamiento en las aulas donde se comparten materiales", ha comentado.

Respecto al resto de alumnado de institutos, Gimeno ha señalado que su incorporación "impediría garantizar los espacios para la incorporación de todo el alumnado de 2º de Bachillerato".

Para el consejero, "desde un punto de vista estrictamente académico, se considera importante facilitar al alumnado de 2º de Bachillerato la posibilidad de acudir desde el 1 de junio hasta el 19 de junio con el objetivo de preparar la EvAU y la convocatoria extraordinaria, no para realizar pruebas de evaluación que chocarían con la voluntariedad".

Se dividirán los grupos para no superar los 15 estudiantes, se adoptarán todas las medidas de higiene y seguridad, se intensificará la limpieza y no habrá servicio de transporte ni comedor. En cuanto al profesorado, se respetará la no incorporación de profesorado sensible, grupos vulnerables y la prioridad de continuar con la formación a distancia quien tenga a cargo personas dependientes o hijos menores de 14 años.

Ha explicado, además, que la propuesta de Educación incluye la apertura de las escuelas oficiales de idiomas para la realización voluntaria de exámenes presenciales para obtener una certificación oficial; la apertura de centros de personas adultas y del euskaltegi Zubiarte para la realización voluntaria de pruebas presenciales de carácter certificativo y los centros que se requieran para la celebración de diferentes pruebas de acceso a FP, enseñanzas artísticas o conservatorios.

SE AMPLÍA UN DÍA LA EVAU

En cuanto a las pruebas ordinarias de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), Gimeno ha anunciado la ampliación en un día de las pruebas para evitar masificaciones.

Así, se va a distribuir las pruebas en más días, cuatro en vez de tres, para que los estudiantes "acudan a estas con holgura y puedan regresar a sus hogares entre prueba y prueba". De este modo, se adelanta el primer día de las pruebas al día 23 de junio y se prolongarán hasta el 26 de junio.

PLAZOS ADMINISTRATIVOS

Por otro lado, el consejero de Educación ha avanzado que los plazos administrativas de matrícula en diferentes ciclos se podrán realizar de forma telemática y de forma presencial con el formato de cita previa en los centros.

En cuanto a las fechas, ha explicado que la prematrícula de escuelas infantiles será del 25 de mayo al 5 de junio; en educación infantil de 3 años, de 8 de junio al 12 de junio; en Formación Profesional, de 25 de mayo al 5 de junio; y en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del 1 al 5 de junio.

UN NIVEL DE ATENCIÓN "MUY ACEPTABLE"

En su intervención, el consejero ha detallado las acciones emprendidas por la comunidad educativa para "paliar una situación nunca antes vivida en nuestra historia reciente, una situación inédita y absolutamente excepcional que nos ha obligado a todos a realizar un esfuerzo enorme y continuado para seguir garantizando el derecho básico a la educación".

En su opinión, "a pesar de los enormes retos, se ha conseguido con éxito garantizar ese derecho con algunas carencias que reconocemos, pero con un nivel de resultado de atención docente no presencial muy aceptable".

Ha afirmado Gimeno que la Comunidad foral "transita el camino para cerrar la brecha existente para un futuro" y ha detallado que se han comprado 10.783 equipos, 808 kits de conectividad y se han contratado 1.500 líneas de datos para garantizar la cobertura.

En este sentido, ha explicado que la brecha digital detectada en el estudio en el ámbito de la acción tutorial "está subsanada desde 5º de Primaria a 2º Bachillerato de la red pública" y ha avanzado que "se va a proceder a sufragar las necesidades del alumnado de los centros de la red concertada y desfavorecidos.

REACCCIONES

En el turno de los grupos parlamentarios, Pedro González, de Navarra Suma, ha valorado que el Departamento de Educación "está intentando trabajar con sentido común" y le ha tendido la mano para que "sigan así" con el objetivo de ningún alumno salga perjudicado de esta crisis". Además, ha sido muy crítico con la "nefasta actuación" del Ministerio de Educación y ha considerado que "no ha tenido liderazgo".

En representación del PSN, Jorge Aguirre ha puesto en valor el trabajo realizado por Educación "poniendo en el centro de la política al alumnado". "Las reglas del juego han cambiado y el departamento de Educación ha gestionado bien la situación que estamos viviendo, trabajando duro, en un ejemplo de liderazgo político compartido", ha defendido.

Desde Geroa Bai, María Solana ha considerado "raro" y "llamativo" que el representante de Navarra Suma "elogie la manera de hacer del Departamento de Educación" y critique al Ministerio "cuando Navarra está haciendo lo que dice" el Gobierno central. Y sobre la propuesta de Educación para el final de curso, ha afirmado que "parece trabada para llegar hoy con algo, sin un documento base". "Hay que hilar más fino", ha defendido.

En su turno de réplica, el consejero de Educación le ha contestado que "raro" es que la representante de Geroa Bai critique al Gobierno cuando es socio del Ejecutivo. "No me lo tomo a título personal porque también lo ha hecho con otras cuestiones como la desescalada", ha agregado.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha compartido que los alumnos de Infantil no vuelvan a las aulas y, sobre la incorporación de los estudiantes de 2º Bachillerato, se ha preguntado "hasta qué punto puede ser determinante". Por eso, ha pedido que "se tenga en cuenta el coste-efectividad desde el punto de vista educativo por la readaptación que se va a tener que hacer en los centros".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha compartido que los alumnos de 0-6 años no regresen a las aulas porque "los centros educativos no son contenedores de nuestros niños y niñas". En su opinión, en la decisión del retorno a las aulas "lo que tiene que primar es la salud de alumnos y del conjunto de la comunidad educativa" y, respecto al próximo curso, ha pedido que "se organice y acuerde con toda la comunidad educativa".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha felicitado a toda la comunidad educativa por "responder de una manera excepcional y positiva" y también ha valorado la gestión del Departamento de Educación con sus "luces y alguna sombra". Ha afirmado, además, que comparte que se de por terminado el curso presencial, exceptuando la posibilidad de acudir por parte del alumnado de 2º de Bachillerato.