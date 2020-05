Chivite pide que se replantee la decisión de tener en cuarentena a los que vienen del extranjero

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que las entidades locales van a tener un papel "nuclear" en el plan Reactivar Navarra, de superación de la crisis económica y social provocada por la COVID-19, y ha expresado su confianza en que la pandemia origine un replanteamiento favorable al mundo rural y a las pequeñas poblaciones "que nos haga ser optimistas respecto a su futuro".

La presidenta ha realizado estas reflexiones en una rueda de prensa ofrecida este viernes, junto con el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Juan Carlos Castillo, para informar sobre el encuentro mantenido para analizar las propuestas de la Federación al citado plan de reactivación.

En este sentido, ha asegurado que, si se dota al mundo rural de infraestructuras y tecnología que posibiliten el empleo, así como de dotaciones y servicios que faciliten la vivienda, "podemos ser optimistas respecto a un futuro de los pueblos que, hace solo unos meses, veíamos de manera bien distinta".

La jefa del Ejecutivo ha recordado que la lucha contra la despoblación y la apuesta por la igualdad territorial es un objetivo esencial del Gobierno de Navarra, por lo que, mientras se trabaja en el plan de reactivación, el Ejecutivo foral ha presentado recientemente catorce medidas de emprendimiento e innovación social en el ámbito local. Entre ellas, figura un sistema de financiación para acciones locales, así como actuaciones en materia de educación y formación, vivienda, creación de empleo y emprendimiento, energía, turismo o cultura.

Por su parte, Juan Carlos Castillo ha indicado que "la crisis ha afectado profundamente a la vida de nuestros pueblos". "Hemos tenido que cerrar algunas dependencias, suspender servicios, rescindir contratos con empresas, hemos tenido que redoblar la limpieza de las calles y la vigilancia del orden público", ha dicho.

Castillo ha indicado que "tenemos recursos y herramientas y en muchos casos tenemos importantes remanentes económicos", cifrados en Navarra en unos 230 millones, y ha añadido que "tenemos una importante capacidad de endeudamiento". "Tenemos una situación económica saneada que nos permite contribuir al esfuerzo colectivo", ha señalado.

LAS PROPUESTAS DE LA FNMC

El presidente de la FNMC ha explicado las principales líneas del documento que, según ha indicado, se dirige en dos direcciones. Por un lado, ofrece a las propias entidades un conjunto de propuestas de actuación a modo de guía para definir su política de recuperación.

Por otro lado, solicita a las instituciones forales y de España que modifiquen la normativa (estabilidad presupuestaria, tributos locales, etc.) para facilitar la intervención de las entidades locales en la reactivación económica y social.

Entre las propuestas de actuación, las entidades locales reclaman un Plan de Inversiones Locales (PIL), con mayor dotación económica que el actual, que incluya inversiones diferentes a las de infraestructuras básicas y que se oriente, al menos parcialmente, a la sostenibilidad.

Además, plantean medidas concretas en tres áreas. Así, en reactivación de la vida municipal, proponen reanudar contratos suspendidos, retomar servicios culturales, deportivos, formativos, etc., reforzar programas de empleo y nuevos servicios de asesoramiento frente al COVID-19.

En el área de reactivación de la económica local, especialmente pymes y autónomos, piden flexibilizar tributos locales, apoyo al comercio local, ayudas a empresas y autónomos y agilización de trámites; y en cuanto a reactivación social, plantean el refuerzo de servicios sociales para la detección y atención de situaciones de necesidad, reintegrar a las personas mayores en la vida social y recuperar los centros sociosanitarios.

FRONTERAS

En otro orden de cosas, ha indicado que Navarra tiene, en este proceso de desescalada, el problema del comercio en la frontera, que "lo hemos trasladado al Ministerio de Exteriores y al de Industria y nos tienen que poner solución sobre la mesa y no parece que sea fácil". "No tiene sentido que abramos esos comercios y no podamos abrir esos comercios porque vienen de la zona de Francia", ha dicho.

En cuanto a la cuarentena para personas que lleguen del extranjero, la presidenta ha comentado que "hemos trasladado a la Delegación del Gobierno que no la compartimos". "La gente que viene no viene solo de vacaciones, aquí tenemos empresas que vienen a hacer inversiones en Navarra y no los podemos dejar 14 días en cuarentena", ha dicho, para indicar que han pedido que "se repiense".

Finalmente, ha considerado una "buena noticia" que la ministra confirmara este jueves que Navarra "va a participar de los 16.000 millones" para las CCAA; "nos congratula". "Se irán intercambiando datos para trabajar ese acuerdo", ha dicho.