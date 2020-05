El Festival PortAmérica, aplazado a 2021

El festival PortAmérica, previsto para el primer fin de semana de julio, no se celebrará este año. La organización ha emitido un comunicado en el que informa de que, con el objetivo de que se pueda desarrollar con normalidad, se aplaza hasta el 2021. Ya tienen nueva fecha para devolver la música a la carballeira de Caldas de Reis: los días 1, 2 y 3 de julio del próximo año.

La incertidumbre que sigue habiendo respecto a la normativa que habría que asumir en cuanto a cuestiones de seguridad sanitaria y demás, ha hecho que la organización decida no esperar más tiempo, a pesar de que todavía queda mes y medio para la fecha de este año.

La nueva fecha supone una superposición de las ediciones de 2020 y 2021 pero la organización apunta que, para no dar este año por perdido, se intentará mantener el mismo cartel, que cuenta con artistas como Leiva, León Benavente y Novedades Carminha, entre otros. También se procurará hacer los mínimos cambios en la parte gastronómica, que es la otra gran protagonista de este festival.

Las personas que, sin embargo, prefieran la devolución del importe de los abonos, la podrán socilitar a partir del lunes, 18 de mayo.

Para la organización, la suspensión supone un importante perjuicio económico que todavía no ha cifrado y para la villa termal implica dejar de repartirse el millón de euros que tiene de retorno en la economía local, según la estimación del alcalde Juan Manuel Rey.

Comunicado de la organización:

Queridos portamericanos:

Antes de nada queremos reiterar nuestro más sincero agradecimiento a los portamericanos por su paciencia y apoyo incondicional. También la comprensión, el cariño y compromiso de futuro de nuestros patrocinadores institucionales y privados. Nuestro respaldo a trabajadores y amigos que en cada edición han estado a nuestro lado y se han sumado a hacer historia. Son días muy duros para todos y es el momento de agradecer especialmente su esfuerzo y entrega. No es la primera vez que decimos que tenemos el mejor público y equipo del mundo, y no nos cansaremos de repetirlo.

La celebración del PortAmérica es para nosotros uno de los momentos más felices; da sentido al trabajo de todo el año. Pero no queremos un festival en el que nuestro público no viva una experiencia plena, no tiene sentido. Queremos ofrecer el mayor grado de satisfacción, y en estos tiempos no se dan las condiciones para garantizarlo. Hemos estado esperando para ver cómo se desarrollaba la desescalada, y ante la falta de instrucciones concretas por parte de las autoridades respecto a la celebración de eventos de nuestras características, tenemos que tomar la durísima decisión de aplazar PortAmérica a 2021 y emplazaros a acompañarnos en nuestro décimo aniversario los días 1, 2 y 3 de julio en nuestra querida Carballeira de Caldas de Reis.Hemos estado trabajando intensamente para poder mantener el actual cartel en 2021, tanto musical como gastronómico, y ya tenemos confirmación de casi la totalidad de los artistas programados para este año. Agradecemos el esfuerzo a todos los implicados, que son muchos, muchísimos, por hacerlo realidad.

Las entradas compradas son válidas para las nuevas fechas. Quien decida quedársela no tiene más que guardarla.

El público es nuestra prioridad, y tal y como hemos ido comunicando pública e individualmente, tiene garantizado sus derechos: quien lo desee puede solicitar el reembolso del importe de las entradas a partir del lunes 18 de mayo. La plataforma de venta se pondrá en contacto con cada uno de los compradores.

Además, como la próxima edición será nuestro X aniversario, iremos incorporando alguna sorpresa. Es sabido que nos gustan bastante 🙂

En la Carballeira nos esperan 3 días de música, gastronomía y naturaleza. Juntos viviremos nuestro décimo aniversario. Prometemos el mejor PortAmérica de la historia, el esfuerzo merecerá la pena, no vamos a defraudar.

Hasta entonces toca cuidarse mucho.

