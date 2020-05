Santander instala cámaras termográficas en el acceso al Consisitorio

El Ayuntamiento de Santander ha instalado cámaras termográficas en el acceso principal a la Casa Consistorial y en la entrada al edificio Ribalaygua, los principales centros de trabajo municipales, y a día de hoy ha realizado cerca de 500 test entre los empleados municipales.



Se trata de dos medidas con las que se quiere maximizar la seguridad y salud de cara a la próxima reincorporación presencial de los trabajadores municipales y la vuelta a la atención presencial en algunos servicios, según señala el Ayuntamiento en nota de prensa.



La alcaldesa, Gema Igual, ha comprobado los trabajos de instalación de estas cámaras, que han supuesto una inversión de 21.000 euros, con la que se realizarán controles de temperatura tanto al personal municipal como al público.



Para el uso de estos dispositivos, los trabajadores y ciudadanos deberán detenerse unos 10 segundos mientras se realiza el control, un trabajo que gestionarán los agentes presentes en los accesos y cuando una persona presente sintomatología relacionada o supere los 37,1ºC no podrá acceder a las dependencias municipales.



En el resto de centros municipales se tomará la temperatura diariamente a los empleados a través de termómetros con infrarrojos, una labor que ya se viene desarrollando en servicios esenciales y de protección ciudadana como son la Policía Local o los Bomberos de Santander.



La regidora ha destacado que el Ayuntamiento ya está realizando los test a los empleados antes de su reincorporación a sus puestos de trabajo de manera presencial, con el fin de asegurar, en la medida de lo posible, que este proceso cuente con la mayor seguridad para todos.



Según ha detallado, las pruebas, que se harán a todos los trabajadores, comenzaron hace dos semanas y a día de hoy ya se han realizado cerca de 500.



Se trata de test de detección de anticuerpos IgM e IgG frente al covid-19, en los que el Ayuntamiento prevé invertir más de 100.000 euros, y suponen una herramienta de cribado sobre la situación inmunológica de la persona en relación al virus.



Además, el Ayuntamiento está poniendo en marcha distintas medidas encaminadas a proteger la salud de los trabajadores y ciudadanos en el proceso de desescalada y ante la necesaria distancia que se impondrá hasta que la crisis sanitaria desaparezca.



Está previsto escalonar las entradas y salidas del personal, se está trabajando en la adecuación de los puestos de trabajo para garantizar la distancia, se fomentará el teletrabajo en aquellos departamentos en los que sea posible, se dotará a los empleados de material de protección -como mascarillas, geles, guantes, etc.-, y se reforzarán la limpieza y desinfección de las instalaciones municipales.



Todo ello, se complementará con la instalación de geles desinfectantes para las manos, mamparas de protección de metacrilato o similar y de fácil limpieza y desinfección para determinados puestos y especialmente para los de atención al público, y mamparas de separación entre puestos de trabajo que permitan mantener aislados a unos trabajadores de otros.



Cuando la distancia social de 2 metros no sea factible por falta de espacio, se organizarán los servicios con turnos de trabajo.



El Ayuntamiento trabaja además en la señalización de los espacios comunes, para evitar las aglomeraciones del personal, para reducir las aglomeraciones en las zonas de fichaje, pasillos, escaleras, vestuarios, etc. Además, en aquellos espacios en los que el ancho lo permita, se definirán sentidos de circulación separados con elementos de balizamiento, pintura o adhesivos.



Igualmente, se fomentarán las reuniones telemáticas y cuando las reuniones deban ser presenciales se llevarán a cabo en espacios con ventilación, sujetos a limpieza diaria, donde sea posible distanciar los asientos al menos 2 metros. Para estos encuentros, se dotará a los empleados de geles y se impedirá el uso de elementos comunes.



Además, el Ayuntamiento continuará recomendando a los ciudadanos la posibilidad de realizar los trámites telemáticos y trabaja en un sistema de cita previa para reducir la presencia de personas, que igualmente deberán cumplir el distanciamiento en la zona de espera.



Respecto a los elementos de protección personal, el Ayuntamiento facilitará mascarillas a los empleados y garantizará un aprovisionamiento adecuado de jabón en los servicios sanitarios, soluciones hidroalcohoìlicas y alcohol para la desinfección de los elementos de cada puesto de trabajo.



Con la incorporación de los trabajadores y la reanudación de la atención al público, se reforzará también la limpieza y desinfección en centros y servicios.



Diariamente se ventilarán entre 10 y 30 minutos los centros de trabajo, en función de la temperatura exterior, y los trabajadores deberán seguir los procedimientos establecidos de limpieza de sus equipos con alcohol y rollos de papel.