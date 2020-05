Les Corts han constituido la comisión de para la reconstrucción social, económica y sanitaria

En les Corts se ha constituido la comisión para la reconstrucción sanitaria, económica y social de la Comunitat que aprobará su plan de trabajo la semana que viene. Pese a que en un principio la oposición anunció que si no ostentaba la presidencia no formaría parte de la mesa, al final Ciudadanos tiene la vicepresidencia que ocupa Fernando Llopis ,al haber obtenido el compromiso de los grupos del Botànic de que no habrá vetos para las comparecencias.

Aitana Mas de Compromís ocupa la secretaria y la presidencia la ostenta Carmen Martínez del PSPV que espera que se alcancen grandes consenso en las medidas a adoptar para paliar la crisis.

Los grupos tienen ahora de plazo hasta el próximo miércoles por la tarde para presentar sus propuestas de plan de trabajo -con el listado de comparecientes y peticiones de documentación que plantean-, que se debatirán el viernes que viene, cuando se celebrará la segunda reunión de esta comisión.

Tras la constitución de este órgano, la presidenta ha afirmado que es "un honor" presidir la comisión que durante las próximas semanas buscará "la mejor salida" a la crisis para los valencianos, y ha pedido que este sea "un espacio de diálogo abierto, responsable y desinteresado", y marcado por el consenso.

Según Carmen Martínez, de esta comisión se espera que se encuentren "fórmulas duraderas" de reactivación económica, nuevos y más eficientes modelos de gestión, medidas útiles de protección social, decisiones "valientes" y compromiso con el sistema sanitario público, así como que los representantes políticos "estén a la altura".

La presidenta de la comisión ha propuesto que se celebren reuniones al menos una vez por semana, excepto las semanas que haya pleno debido a las medidas de seguridad que se aplican actualmente en Les Corts, aunque ha señalado que tendrá que decidirlo la Junta de Síndics del próximo martes.

La comisión, cuya creación fue aprobada por unanimidad el pasado 8 de mayo, debe finalizar sus trabajos el próximo 20 de julio como límite y tiene por objeto recibir propuestas, celebrar debates y elaborar conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica, social y sanitaria como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

Sus trabajos se centrarán en cuatro ejes: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la "posición determinante" de la Comunitat Valenciana con el Gobierno central, el resto de Administraciones y la Unión Europea.

El diputado popular Rubén Ibañez, ya ha anunciado que en su plan de trabajo propondrá que se adopten algunas medidas de manera inmediata y se espere al dictamen de la comisión que llegará en julio.