El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha intervenido como cada viernes desde que se iniciara la crisis sanitaria, en la SER.

En primer lugar ante la primera semana en Fase 1 ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de cada uno de los vecinos pues "el Gobierno puede legislar, la aplicación es responsabilidad de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que hacemos tareas informativas, de pedagogía, de difusión o de denuncia incluso, pero no podemos poner un policía a cada vecino, ni se puede llegar a todos", es un proceso, ha afirmado, donde la "responsabildiad invididual" es lo principal, "la gran responsabilidad la tenemos como individuos, que es la mejor forma de superar lo antes posible esta situación".

En segundo lugar, según el alcalde, "vamos bien encaminados para el paso a la Fase 2". Tras la reunión de la comisión de seguimiento creada desde el inicio de la crisis con la participación de la Gerente del Departamento. Margarita Llaudes, el alcalde ha afirmado que "nuestros datos son buenos, vamos por el buen camino pero no nos podemos relajar porque nadie puede asegurar que no podamos dar un paso atrás".

En el asunto de las mascarillas ha explicado que se adquieron materiales de buena calidad y que a posteriori ha habido un cambio de sus características, pero que, pese a que no se pueden lavar sí que peeden ser utilizadas más de una vez. Cerdà ha calificado como "irresponsable" la alarma creada por algunos.

El alcalde ha explicado el sistema de bonos para los vecinos para compras en los comercios de la ciudad y que espera tenga "un efecto multiplicador importante". El Ayuntamiento invertirá 200.000€, que junto a las 200.000 más que aportarán sus vecinos supondrá una inyección en el comerio local de 400.000€. Desde la próxima semana se podrán adherir los diferentes comercios.

Por último el alcalde ha destacado la imporrtancia de la sesión plenaria de hoy que reúne las decisiones necesarias para poner en marcha el Plan de Reactivación de la ciudad.

Pleno extraordinario

Para este viernes, a partir de las 13.00h, se ha convocado pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Xàtiva con motivo de la puesta en marcha del Plan de Reactivación Social y Económica de la Ciudad de Xàtiva. Se llevan a pleno las medidas extraordinarias con fin de paliar los efectos sociales y económicos producidos por la crisis sanitaria.

La sesión será telemática. Cuatro puntos destacan en su orden del día: la aprobación del Plan Económico Financiero 2020 a 2021: la aprobación de la modificación del Presupuesto Municipal por Créditos Extraordinarios, para la financiación del "Programa Reactivem Xàtiva”; la aprobación de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública que debe facilitar la ampliación de la superficie de las terrazas; y por último, la aprobación del Plan Director de Reactivación Social y Económica de la Ciudad de Xàtiva.

El pleno se podrá seguir a través del canal de youtube del Ayuntamiento.

El Partido Popular no apoyará el Plan de Reactivación



El Partido Popular no apoyará el Plan de Reactivación por basarse en unas cifras económicas que no son reales. No se van a destinar ocho millones de euros. Así lo ha explicado en la SER su concejal, Eduardo Llopis. Llopis ha afirmado que se incluyen partidas que ya estaban previstas, que se ha buscado, de nuevo, un “titular”.

La portavoz, Mª José Pla, ha criticado el que se incluya en este plan inversiones ordinarias como el pago de la anualidad por la compra de Santa Clara.

Mascarillas

El Partido Popular ha pedido la comparecencia del alcalde, Roger Cerdà, para explicar la errónea ficha técnica de las mascarillas repartidas a las menores de 14 años que no son ni lavables ni reutilizables como en su día se anunció. La portavoz, Maria José Pla, ha destacado que en estos momentos no se puede jugar con la salud.