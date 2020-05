Colau: "No podemos sacrificar los niños y dejarlos seis meses encerrados en casa"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado esta mañana por los micrófonos de SER Catalunya, entrevistada en el programa ‘Aquí, amb Josep Cuní’. Colau ha dejado los siguientes titulares:

“Buscamos protocolos, tal vez se puede trabajar en grupos más reducido para minimizar riesgos, pero no podemos sacrificar los niños y dejarlos seis meses encerrados en casa”.

“Se debe plantear este debate para que sea posible y pensar en las familias más vulnerables. Abrir las escuelas ni que sea como espacios de acompañamiento. Los profesionales de salud mental están preocupados por esta situación”.

“Hemos trabajado conjuntamente para la fase 0,5 con la consejera de Salud. Los ayuntamientos debemos tener mucho más papel en la desescalada”.

“El área de Barcelona es compleja pero los indicadores son buenos”.

“Avanzamos, porque los datos son buenos, pero lo hacemos un poco despacio”.

“Hemos evitado el colapso de los hospitales, pero ahora viene la emergencia social”.

“Pedimos que nos dejen utilizar nuestros propios ahorros, para que los ayuntamientos somos las administraciones más saneadas”.

“Esperamos también con urgencia el ingreso mínimo vital pero no será suficiente”.

“Si alguien se quiere manifestar, que se manifieste. Lo que me preocupa de lo que hemos visto en Madrid es que es un mensaje muy insolidario. Gente que no quiere cumplir con el decreto de alarma. Es un mensaje insolidario que no comparto. No es una manifestación espontánea. Hay un entramado mediático y de redes con muchos recursos. La extrema derecha intenta utilizar un momento de crisis para hacer operaciones políticas".