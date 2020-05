Anguita, referente de la izquierda

Julio Anguita desarrolló una carrera sin precedentes para un político cordobés. No obstante, en su juventud se formó en Magisterio y obtuvo la licenciatura de Historia en la Universitat de Barcelona. Ya a sus 31 un años entra en el PCE, que en 1972 todavía era ilegal. Desde ahí, los hitos son cuantificables:

A pesar de ser una figura enormemente mediática y haber participado en prácticamente la totalidad de programas informativos de la televisión y la radio española, Julio Anguita se caracterizaba por un semblante tranquilo y un carácter ciertamente reservado. El texto ‘Contra la Ceguera’ (La Esfera, 2013), en el que Anguita comparte portada con Julio Flor, analiza la historia de la izquierda española desde la perspectiva del ‘Califa Rojo’. Un libro que empezaba con una declaración de intenciones:

“Soy más libre que nunca porque por fin puedo hablar. Hay cosas que, hasta ahora, me he permitido insinuar, pero no decir. No hablaba porque mis palabras podían crear problemas. Durante mucho tiempo he hablado poco con todo lo que, me imaginaba, tenía que decir. Necesitaba clamar”