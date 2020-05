Especial Informativo de Radio Córdoba

La muerte de Julio Anguita ha generado una oleada de reacciones de afecto y condolencias por su trayectoria política, por su activismo social y democrático y por su personalidad.

Ex coordinador general de IU, exalcalde de Córdoba, miembro de plataformas como Frente Cívico y Colectivo Prometeo, Anguita se ha caracterizado por el definido un profundo análisis de la realidad del país, además de ofrecer sus propuestas. Apoyó el movimiento del 15-M y también el nacimiento de Podemos y en el impulso a la convergencia en Unidas Podemos.

En el especial informativo que Radio Córdoba Cadena SER ha realizado de 12:30 a 13:30 sobre Julio Anguita, hemos podido recordar sus intervenciones más relevantes a lo largo de su trayectoria política. También de sus intervenciones en actos públicos, conferencias o en entrevistas con la Cadena SER, la última de ellas con María Eugenia Vílchez con motivo del Primero de mayo. Anguita realizó una lúcida reflexión sobre la situación generada por la pandemia y puso encima de la mesa posibles soluciones como una reforma fiscal.

En este especial informativo, se recogen extractos de las entrevistas con la Cadena SER. Como la que mantuvo con Gemma Nierga en La Ventana en 2005 para presentar su libro 'Rojo corazón, la vida después de un infarto'. O la que protagonizó en Hoy por Hoy Córdoba con otro de sus libros, 'Conversaciones sobre la III República', escrito a cuatro manos con la periodista Carmen Reina.

Los ex alcaldes Herminio Trigo y Manuel Pérez, que estuvieron junto a él en su etapa municipal, han recordado a Anguita desde la amistad y la tristeza por su pérdida.

"No hago ahora nada más que darle vueltas a la amistad. Lo que me invade es perder a un amigo con el que he vivido muchas cosas. La amistad para mí está por encima de todo en este momento", ha expresado Trigo.

Por su parte, Manuel Pérez ha recordado la "unión" de todos ellos contra el franquismo y su imagen más cercana, la del amigo que "tomando algo en La Corredera, charlando o jugando al dominó. Ese perfil de persona normal".

El actual coordinador provincial de IU, Pedro García, ha explicado que "su obra como político y referente ético y humano queda para la historia de nuestro país y para la historia de nuestra ciudad. Dio su vida para mejorar la vida de todos los demás".

Los responsables institucionales también han querido participar en este espacio. La subdelegada del gobierno, Rafi Valenzuela (PSOE), ha manifestado que "la izquierda ha perdido a un hombre íntegro". El delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo (PP), ha calificado a Anguita como "un símbolo de lo que ha sido nuestra democracia, totalmente respetado por todos". El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, lo ha definido como "una persona destacada que determinó una época de la política en España".

También hoy hemos hablado con Dulce Rodríguez, que compartió con Anguita tiempo político y amistad como secretaria provincial y regional de Mujer del Partido Comunista, además de miembro del comité federal.

"Ha sido una persona coherente y honesta. Y su enseñanza nos debe servir para estar en la lucha y por un mundo más justo... Es un día muy triste para la sociedad, para Izquierda Unida y para el Partido Comunista. Y muy triste para las personas que queríamos a Julio".