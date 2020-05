El Concello propone más calles 10 en apoyo de la economía local

El Ayuntamiento de A Coruña avanza en las medidas hacia una movilidad más sostenible. La mesa presidida por el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, seguirá en la senda de la declaración de las calles 10 para ampliar el espacio de las terrazas, que no las mesas dispoibles. Quedan pendientes cuestiones como la nueva Ordenanza xeral de mobilidade, o estudo de viabilidade de novas plataformas reservadas para o transporte público, os procesos de peonalización, e as novas previsións do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana cara a unha nova Lei de mobilidade.

Mientras, el Concello de A Coruña ha lanzado una campaña de agradecimiento al sector del comercio y la hostelería. A través de un video pretende fomentar los negocios dando una imagen de seguridad en tiendas, bares e restaurantes de confianza. Son los profesonales los que lo protagonizan y circula ya por redes sociais. Propone a los ciudadanos compartir contenidos y vivencias personales utilizando el hastag #EuVouSeguro. Una campaña que también podrán escuchar por la radio.