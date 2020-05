El Gobierno rechaza que Madrid pase de fase porque no está lista la atención primaria

La Comunidad de Madrid no pasará a la siguiente fase de la desescalada porque, según el Gobierno, su atención primaria no está preparada para hacer una detección rápida eficaz ante un posible rebrote, tal y como recoge el informe oficial al que ha tenido acceso el diario 'El País'. La comunidad había reclamado insistentemente que se hiciera público este informe, de hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso señaló ayer que no descarta tomar acciones legales por lo que considera una "campaña" en contra de su gobierno.

Así, el informe que está publicado en varios medios, apunta a que Madrid no posee la capacidad para hacer PCR, desarrollo y estabilización de un protocolo y falta de recursos humanos, no solo para contener el virus entre la población general, sino también para hacerlo en las residencias.

Simón, sobre la situación de Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado este sábado que Madrid ha sufrido una incidencia de la pandemia de COVID-19 de más del doble que la totalidad del resto de España, y aún mayor si se compara con la media del resto de territorios españoles.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, ha detallado que el nivel de hospitalización ha sido muy superior al del resto de España y también el nivel de ingresos en UCI. Ahora, ha señalado, estos han bajado drásticamente por la "capacidad muy buena" de Madrid de poner en marcha unidades extra.

Sin embargo, ha explicado que toda es "presión asistencial" por el volumen de casos ha hecho que sufran la atención primaria y la salud pública, que ahora es lo que se está "reforzando de manera muy buena". Estos aspectos son "la clave de la detección precoz" y es "lo que se está consiguiendo en esta última semana".

Según ha dicho, ese refuerzo se va a "conseguir en pocos días" porque se está haciendo "un esfuerzo tremendo", pero hay "mecanismos" que aún se están "preparando y planificando" y otros que se han puesto en marcha en los últimos días y hay que esperar a que estén "bien consolidados".

Simón ha defendido que para evaluar el cambio de fase no hay que tener en cuenta indicadores aislados, sino sopesarlos todos. "Si elegimos el que está bien o está mal según el interés de cada grupo acabaremos tomando decisiones erróneas" ha justificado.

Así las cosas, ha afirmado que "es muy posible" que la Comunidad de Madrid cambie de fase en el proceso de la desescalada "la semana que viene", aunque todo está aún por analizar y el proceso se evalúa "semana a semana". "Madrid está haciendo un trabajo muy bueno y la evolución de la epidemia es muy buena pero el punto de partida era muy alto", ha señalado.

Preguntado si Madrid plantea riesgo de contagio para todo el territorio, ha señalado que lo que él dijo es que, igual que Barcelona, hay que "considerarla de manera especial" porque son "un nexo de comunicación", lo cual implica mayores riesgos para el resto del país.

Pese a las medidas estrictas de confinamiento, ha señalado, sigue habiendo comunicación y por eso "hay que tener un cuidado especial con lugares como Madrid y Barcelona que son importantes nexos de comunicación".

En cuanto al riesgo que pueda plantear que los madrileños se desplacen a segundas residencias en verano, ha señalado que es pronto para evaluar lo que sucederá porque aún queda tiempo.

La respuesta de Ayuso

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de llevar a Madrid "a la ruina", tras rechazar ayer su petición de pasar a la fase 1 de la desescalada, y ha exigido saber quién ha tomado esta decisión. Ayuso no tenía constancia de este informe de Sanidad y la publicación le ha pillado en plena rueda de prensa.

"Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades", ha declarado en una videoconferencia con periodistas, desde la Real Casa de Correos, acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.