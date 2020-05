Apenas un 1% de positivos entre quienes se han sometido a pruebas PCR en las dos últimas jornadas

Sigue aumentando el número de contagiados por coronavirus en la comarca, aunque en la última jornada sólo se han incrementado en la zona Aranda Sur con el registro de tres nuevos casos. Todo igual en el resto de las zonas de salud, donde tampoco se han sumado nuevas recuperaciones.

Sin embargo, el lento pero continuo goteo de contagios que no dejan de registrar los profesionales de Atención Primaria no se ve respaldado en el mismo porcentaje por la prueba que confirma la enfermedad, la conocida PCR, al menos por lo que se refiere a los últimos días desde que la Junta ofrece estos datos desglosados por centros de salud. Si en la última jornada se han diagnosticado en Aranda tres nuevos casos atendiendo a sus síntomas, los resultados de las 33 PCR nuevas no han arrojado ningún positivo. Es la misma tendencia que se observa si ampliamos el periodo a las dos últimas jornadas: entre el viernes y el sábado se detectaron en Aranda 14 nuevos casos de coronavirus. De las 68 PCRs cuyos resultados se conocieron esos mismos días, sólo una dio positivo. Aunque es imprescindible saber que estamos hablando de colectivos distintos: el grupo de personas a las que se somete a pruebas moleculares no es el mismo que el diagnosticado en Atención Primaria.

Hay que recordar que las PCR, hasta el momento, están reservadas para colectivos concretos y no para toda la población diagnosticada: estas pruebas moleculares están indicadas para personal sanitario y sociosanitario que tengan síntomas o, sin tenerlos, hayan estado sometidos a situaciones de riesgo. Entre los pacientes la prueba se lleva a cabo, por precaución, entre quienes ingresan en el hospital Santos Reyes, cualquiera que sea la causa. Y hasta el momento solo se llevaba a cabo la prueba de aquellos enfermos diagnosticados por síntomas que tuvieran patologías previas o una situación sanitaria delicada que requiriera confirmar la enfermedad para priorizar su vigilancia. Esto significa que, hasta el momento, la gran mayoría de los diagnósticos por síntomas compatibles no han sido confirmados por PCR. También indica que hay una población importante a la que se practica la prueba que no tiene dichos síntomas, pero sobre la que es necesario conocer si se encuentra enferma para prevenir nuevos contagios (bien sea en hospitales o residencias de mayores).

Por lo tanto es esa diferencia entre el grupo de personas a las que se practica la PCR y el grupo de diagnosticados por síntomas es la que puede explicar la disparidad en las estadísticas. Si se cumple la promesa de la consejera de Sanidad de aumentar desde esta próxima semana las pruebas PCR que podrán llevar a cabo los centros de salud podría ir reduciéndose la brecha entre ambos registros, de forma que los datos dieran a conocer una situación más aproximada a la realidad.

En cualquier caso y de cara a la desescalada, el dato que se tendrá en cuenta a partir de ahora es el número de PCRs positivas que se detecten en los últimos 7 y 14 días en relación con el número de habitantes, pero también el número de PCRs que se hayan llevado a cabo por cada caso sospechoso detectado. Si los dos primeros criterios pretenden medir cómo evoluciona la enfermedad, el último quiere asegurarse de que se están llevando a cabo un número suficiente de pruebas como para que sus resultados sean significativos. Evidentemente si no se hace ninguna o casi ninguna PCR poca probabilidad hay de que aparezcan casos positivos y se estará ofreciendo una falsa sensación de haber vencido al virus.

En cuanto a otros criterios para conocer cómo evoluciona la enfermedad en la comarca sigue siendo positivo el dato que ofrece el Hospital Santos Reyes, donde no aumentan los ingresos por coronavirus y solo hay tres pacientes que siguen hospitalizados por covid-19.