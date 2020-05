La RFEF anunciará un Playoff en 2ªB y 3ª para julio sin costear test

La Federación Española de Fútbol ya cuenta con un plan para acabar las competiciones no profesionales esta temporada con ascensos y sin descensos mediante la fórmula del Playoff. Una estrategia que enviará al Gobierno para su aprobación y que explicará en los próximos días.

El plan de la Federación, según recoge el Diario As, propone que tanto en Segunda B como en Tercera las eliminatorias se disputen en las dos últimas semanas de julio. Además, la Federación no costeará los gastos que suponen los test demandados para detectar un posible positivo de coronavirus, por lo que la situación se complicará al ser ésta una de las exigencias de AFE para volver a jugar y de muchos clubes.

La Federación ha recordado a los clubes afectados que, según el protocolo de Sanidad, los test en estas categorías no son obligatorios. Para poder ayudar económicamente a los clubes de estas categorías, la Federación intenta llegar a acuerdos con proveedores de test para que los costes de los PCR y de los controles serológicos se reduzcan. Cabe recordar que los futbolistas, al menos, deberían someterse a dos test antes de volver a jugar, algo que supondría un coste muy elevado. AFE, según el mismo diario, también se prestó para ayudar e incluso colaborar en pagar una parte del desembolso económico que hubiera que realizar.

Según diversas entidades de 2ªB consultadas, entre los test, la desinfección recomendada de las instalaciones deportivas para los entrenamientos y la parte proporcional de las concentraciones que se pretenden realizar para poder acabar las ligas, el presupuesto podría fluctuar desde los 85.000 euros hasta los 120.000. El problema es que no todos los clubes tienen el mismo músculo financiero. Por ello, y para evitar excusas y facilitar que todos los clubes puedan cumplir con los consejos sanitarios, la RFEF ha ingresado a todos los clubes todas sus subvenciones a tiempo.

La idea original y más precisa a estas alturas es que en Tercera se jueguen los Playoff en las dos últimas semanas de julio, en campo neutral, cada grupo en su comunidad autónoma y enfrentándose el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero en dos semifinales que decidirían los finalistas y cada club ascendido.

Tal y como apunta el Diario As, en Segunda B se jugará más o menos en esas fechas ya que se quieren resolver los ascensos en ocho días. Pero en esta categoría hay más cosas en el aire. Los 16 equipos pertenecientes a los cuatro grupos nacionales de 2ªB se enfrentarán en una o en varias sedes fijas y neutrales.

La fórmula de eliminatoria emparejará a los cuatro primeros entre sí, y de ahí subirán dos directos. Los perdedores tendrían una nueva oportunidad y pasarían a enfrentarse con los segundos, terceros y cuartos clasificados en la liga regular.

La RFEF también tiene planes para cualquier escenario que se pueda plantear en el futuro a raíz de estas decisiones: equipos que no quieren jugar, posibles contagios, cuarentenas, etc. Pese a tenerlas claras, no especificará en su exposición cuáles serán las medidas a adoptar en cada supuesto para que los clubes, cada uno con sus intereses (a los primeros les podría beneficiar no competir para ascender directamente) vayan paso a paso y no estén más pendientes de la posible trampa y de su estrategia particular que de velar por la integridad de la competición, como es el fin principa, y de querer volver a jugar.