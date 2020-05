Armengol reclama al Gobierno un mayor uso de las mascarillas en la población

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de hacer obligatorio el uso de mascarilla en espacios donde no puedan respetarse los dos metros acordados como distancia de seguridad.

Igualmente, ha pedido al Ejecutivo nacional que se replantee las condiciones de salidas, en una referencia a los horarios establecidos y a las actividades permitidas. Concretamente, ha solicitado que los paseos y el hacer deporte se pueda hacer en toda la isla; así como que exista movimiento entre municipios, aunque, eso sí, con horarios. En los mencionados paseos, se ha planteado que en los territorios en fase 1 (Mallorca, Menorca e Ibiza) los niños puedan ir con los dos progenitores en lugar de con solo uno de ellos.

Tras una nueva reunión telemática con el presidente del Gobierno, la presidenta de la comunidad balear ha vuelto a poner de manifiesto el papel del turismo en las Islas, de ahí que, aludiendo a unas buenas condiciones epidemiológicas, haya señalado que este lunes se solicitará el avance de las tres islas a la fase 2.

De cara al futuro, ha señalado que "si todo va bien y se hacen las cosas bien hechas, Balears alcanzará la fase 4 a finales de junio"; concretamente, el día 22. Es en ese momento en el que ve factible "la llegada de turistas nacionales e internacionales".

En este sentido, y con el beneplácito de José Luis Ábalos, ministro de Transporte, se trata de una afirmación que responde a las peticiones del Govern de reabrir las conexiones con las Islas y empezar la temporada turística en el mes de julio. Armengol ha matizado que "se realizarían con territorios que estén en las mismas condiciones epidemiológicas que Balears" y siempre mirando primero por la salud. Para todo lo relacionado con este asunto, la presidenta ha anunciado que ha solicitado una conferencia de presidentes específica para hablar tratar la recuperación turística.

En términos económicos, el Govern balear ha sacado el tema de los ERTEs en la reunión. Ha vuelto a reiterar la necesidad de que se prolonguen hasta pasado el fin del estado de alarma decretado hace ya más de dos meses. Igualmente, y en relación a las críticas de las patronales sobre las líneas ICO, Armengol ha anunciado que "las he hecho llegar al Gobierno" afirmando que "se trata de ayudar y de que el sistema financiero sea solidario con la sociedad balear". Ha puntualizado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está al tanto de esta situación.

En relación a la cartera que ostenta la andaluza, Francina Armengol ha vuelto a incidir en la "insuficiencia" e "injusticia" en el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros. En este sentido, ha afirmado que esperan la respuesta de Montero y que el presidente Sánchez ya le anunció la semana pasado que habría un replanteamiento. Armengol ha expresado que "me gustaría recibir menos porque eso significaría que la comunidad no lo necesita", pero ha puntualizado que la realidad no es esa.

También sobre lo económico, la presidenta del Ejecutivo balear ha recordado que "se deben utilizar los remanentes de los consells y ayuntamientos de las Islas", algo que ha expresado en numerosas ocasiones al jefe de Gobierno. En este sentido, ha señalado que "la población tiene necesidades en muchos casos de alimentación y pagos de alquiler", por lo que "hay que utilizarlos".

Respecto a la conciliación familiar, ha explicado que ha solicitado un plan para aquellos progenitores que trabajan y cuyos niños no pueden ir a clase. En su opinión, "es difícil mantener las medidas de seguridad en niños tan pequeños"; pero, si se reabrieran los centros de Educación Infantil, Armengol ha subrayado que, en una nueva alusión al asunto de los remanentes, que "puedan usarse para ello, que haya ayudas públicas para no pagar tanto de cuota" debido al bajo ratio de los centros, que se verían obligados a reducir la asistencia para mantener la distancia de seguridad.

Por último, la presidenta ha vuelto a recordar que "se están dedicando más recursos económicos para mejorar la situación hospitalaria y la Atención Primaria", agregando que "está ya preparada para controlar un posible rebrote de la enfermedad". Por tanto, ha vuelto a recordar que el virus continúa presente en la población y que la protección individual repercute en la de todos.