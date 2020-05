Valdecilla amplía las consultas presenciales con nuevas medidas de seguridad

Valdecilla inicia este lunes, 18 de mayo, una nueva fase de ampliación del hospital 'no COVID', aumentando la actividad de su área de consultas en Valdecilla Sur hasta más del 50 por ciento de lo que era habitual antes de la pandemia. Se trata de un paso más en la desescalada hospitalaria, para la que es "imprescindible" la colaboración de la ciudadanía, en aras de garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

Durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, la necesidad de establecer nuevos circuitos asistenciales y de volcar recursos en la atención a los pacientes infectados por coronavirus hizo que la actividad del denominado "hospital presencial no COVID" quedase reducida a los casos urgentes o los programados no demorables. El resto de casos tuvieron que posponerse o tratarse haciendo uso de la telemedicina, una herramienta que continuará utilizándose ahora que la actividad presencial no puede retomarse aún al cien por cien.

Sin embargo, para alcanzar ese 50 por ciento de la actividad de consultas que asumirá Valdecilla Sur, el hospital ha creado un plan de seguridad que los pacientes llamados a consulta deberán cumplir para contribuir a que la situación continúe controlada.

NORMAS

Lo primero que tiene que hacer un paciente llamado a consulta es evaluar si puede acudir en solitario, ya que es necesario "reducir al mínimo imprescindible" el número de personas que coinciden en las instalaciones, por lo que el hospital pide que sólo acudan acompañados los pacientes que realmente lo necesiten y, en caso de precisarse, que sea sólo una persona.

Además, es necesario que los pacientes citados no acudan con demasiado tiempo de antelación e intenten que su llegada a la consulta sea lo más próxima posible a la hora en que ha sido citado (máximo diez minutos de antelación) para evitar demoras y aglomeraciones en las salas de espera.

Al llegar a Valdecilla Sur, han de llevar puesta una mascarilla que les cubra bien nariz y boca y han de lavarse las manos con la solución hidroalcohólica disponible en los puestos habilitados al efecto a la entrada del recinto.

Una vez en la sala de espera correspondiente, los pacientes deben sentarse únicamente en los asientos marcados con un 'si' y respetar la distancia de seguridad recomendada para evitar posibles contagios.

En el caso de acudir acompañados de una persona, ambos pueden sentarse en asientos contiguos, pero el acompañante deberá salir de la sala en el caso de que otro paciente citado entre en ella y necesite sentarse guardando la mencionada distancia de seguridad. Es decir, los acompañantes deben acudir solo en los casos imprescindibles, y si su presencia no permite guardar las distancias de seguridad con los pacientes que estén citados, han de alejarse de ellos y contribuir a su seguridad.

Además, es necesario que todos eviten tocarse la cara durante su estancia y limiten todo lo posible su contacto con superficies y objetos que encuentren en el recinto. Por último, antes de pasar de la sala de espera a la consulta, deberán lavarse las manos con la solución hidroalcohólica disponible en los dispensadores.