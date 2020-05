¿Qué modelo de residencias queremos?

"¿Queremos convertir las residencias en pequeños hospitales o seguimos pensando que tienen que ser el hogar de las personas? ¿Estamos dispuestos a cambiar el modelo de atención residencial por otro de ayuda a domicilio? ¿Cuál es el papel que va a tener el personal de las residencias? ". Muchas preguntas se hacía en las Cortes el pasado 6 de mayo el gerente del IASS. Las formulaba Joaquín Santos porque es esta pandemia, alimentada de muertos mayores y residentes, la que obliga a la reflexión y pone el foco en las residencias. ¿Pero ha fallado este sistema o es que, con epidemias mediante, hay que concebirlo de otra manera?. El experto y coordinador de la asociación de Gerentes y Servicios Sociales, Gustavo García, lo tiene claro: una residencia no debe ser un hospital. "Hay que hacer centros que sean menos institucionales, menos masificados menos infantilizadores, más hogareños más reducidos, donde el mayor no pierda nunca su capacidad de decisión y donde no dirija su vida un especialista médico o en cuidados", afirma.

Este modelo, subraya, no es más caro sino lo contrario."Estamos hablando de hacer un hogar no de hacer un hospital. Las residencias no son servicios sanitarios, son servicios sociales, una alternativa al hogar, añade.

Considera además que hay que tener muy claro que el mayor sigue teniendo derecho a la asistencia sanitaria como cualquiera viva donde viva. "Una persona mayor sigue teniendo todo el derecho a recibir atención sanitaria por parte del sistema de salud. no lo olvidemos", sostiene.



Las residencias no son hospitales, pero el debate va más allá.

Hay cuestiones internas, de ratios de ancianos por personal y la situación laboral de estos trabajadores, pero también mucho más amplia, ¿qué tipo de envejecimiento queremos?.

El Justicia recibió una queja de varios colectivos que era en realidad una petición: investigar la situación de las residencias de la comunidad. Les recordó Ángel Dolado que esa competencia es de Fiscalía pero que aun así su equipo lleva desde el mes de febrero visitando algunos de estos centros donde se ha tropezado con situaciones como las que detalla: "Había falta de personal. Era incuestionable. Nuestros mayores tenían un mayor grado de dependencia por un mayor deterioro físico y cognitivo., Los trabajadores no estaban bien pagados. No se había negociado el convenio colectivo desde 2013"

Coincide con él, Gustavo García. "Los sueldos necesitan una revisión. Son mileuristas. El aprecio a nuestros mayores está en cómo valoramos los cuidados que reciben y se hace en el sueldo", explica

Cuestión de valor es también cómo queremos envejecer. Se lo pregunta el doctor García Encabo. "A medio plazo hay que plantear qué modelo de envejecimiento queremos". Apuesta este médico por más cuidados en casa y mayor atención a los crónicos. Para el Justicia, en la atención de los mayores, tenemos todos que dar un giro copernicano.