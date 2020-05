Las ITV amplían sus plantillas y el horario para hacer frente a la demanda

Uno de los servicios que, tras decretarse el Estado de Alarma, ha estado paralizado es el de las inspecciones de los vehículos, es decir, las ITV. Estas instalaciones, en la fase 1 ya pueden abrir, pero, únicamente, con cita previa. Sin embargo, desde el sector aseguran que necesitarán todo 2020 para poner al día las inspecciones que no se han realizado durante estos más de dos meses de confinamiento.

En este sentido, se calcula que, en toda España, hay hasta cinco millones de vehículos con las ITV caducadas desde que se decretó el Estado de Alarma. Por este motivo, el Gobierno ha publicado, este sábado, en el BOE una prórroga de 30 días naturales y otros 15 días extras por cada semana del Estado de Alarma. Con ello, a quién le haya caducado esta ITV en la cuarta semana del Estado de Alarma, contará con una prórroga de 30 días naturales y otros 45 días. En total, 75 días de prórroga, que comenzarán a correr desde que se levante el Estado de Alarma.

No obstante, desde las ITV aseguran que están ampliando sus plantillas y sus horarios para dar salida a estos vehículos que debían de haber pasado las inspecciones en estos últimos dos meses. Por ejemplo, únicamente en la ITV de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas se calcula que hay un atraso de hasta 12.000 vehículos.

Con ello, su gerente, Alfonso Manzanares, subrayaba que "hemos contratado a cinco personas más para reforzar la plantilla durante los próximos meses, así como ampliar el horario, que será de 7:30 a 20 h". Unas medidas que buscan hacer frente al número de vehículos, cuya ITV ha caducado durante el periodo que estas instalaciones han estado cerradas.

Asimismo, este sector ha calculado que van a realizar un 20 % más de inspecciones al mes. Un porcentaje que busca poner al día todas estas inspecciones atrasadas durante este 2020. En este sentido, con estas medidas se busca evitar un posible colapso de estas instalaciones.

Finalmente, con la prórroga impuesta por el Gobierno, la fecha de la siguiente inspección del vehículo, una vez superada, será la de la primera fecha de caducidad. De este modo, si la ITV en un turismo caducaba el 19 de marzo, pero es superada el próximo 1 de junio, dentro del plazo de la prórroga, la siguiente inspección se deberá de pasar el 19 de marzo. Con ello, se busca que no estén estas instalaciones sin recibir vehículos durante dos meses al año, que serían los correspondientes al tiempo que han estado cerradas en este 2020.

Nuevas medidas de seguridad

Además, Manzanares ha reseñado que "hemos implementado diversas medidas de seguridad para evitar la propagación del covid-19". Estas medidas se traducen en que todos los empleados irán provistos de mascarillas y guantes, además de poner a la disposición de los clientes el gel desinfectante.

No obstante, el gerente de la ITV de Valdepeñas ha subrayado que "los clientes que vengan a pasar estas inspecciones no deben de bajar del vehículo, a no ser que se lo indiquemos [...] también recomendamos que únicamente venga una persona por vehículo y que venga con mascarilla". También, los vehículos deberán de esperar en el aparcamiento de estas instalaciones, si hubiera algún pequeño retraso de la hora prevista en esa cita previa.