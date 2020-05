Más del 60% de la plantilla de Bomberos da positivo en Covid-19

Más del 60% del cuerpo de Bomberos de Aranda está o ha estado infectado de Covid-19 sin tener la más mínima sospecha de ello. Así se desprende de las pruebas realizadas este lunes a los trabajadores, incluido el personal administrativo. De los 31 miembros de la plantilla, una docena han dado negativo y 19 positivo en el test serológico al que se han sometido. De estos últimos, 9 ya han superado el virus, 8 deberían encontrarse en la última fase, aunque este dato se podrá confirmar mañana cuando se conozcan los resultados del PCR que se ha realizado para complementar esta información, y otros dos se encuentran en los comienzos del proceso, por lo que han sido derivados a cuarentena. Lo curioso es que todos los casos han sido completamente asintomáticos. “Ninguno hemos tenido ni un solo síntoma; no hay nadie que haya tenido fiebre; hemos ido a trabajar normalmente, porque no había nada que nos dijera que podíamos estar contagiados”, comenta Javier de la Puente, delegado sindical.

En estos últimos días, a través del Facebook de la Agrupación Deportiva Bomberos de Aranda, algunos trabajadores se quejaban de que este cuerpo municipal estaba todavía a la espera de someterse a estas pruebas, mientras que sus compañeros de otras ciudades de Castilla y León ya habían realizado. Estos trabajadores consideran que la labor que están realizando, que incluye las tareas de desinfección de hospital y centros de salud, implica un importante riesgo de contagio, por lo que su reivindicación no era algo gratuito, como se ha podido comprobar. “Eso es lo peor, es el mensaje que queríamos mandar: dar a entender que a nosotros no nos importaba trabajar duro, como lo estamos haciendo, pero teníamos que hacer un trabajo con calidad y la calidad es eso, que no fuéramos nosotros transmisores de la enfermedad como sí que hemos podido ser, por lo que han dicho los test y por eso hicimos la denuncia en las redes sociales: que no entendíamos como los otros servicios de bomberos lo tenían y nosotros no, haciendo el mismo trabajo”, critica de la Puente.

Situación de otros cuerpos de seguridad

Este mismo lunes también se han sometido al test una veintena de miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. En este caso 19 han dado resultado negativo y solo ha resultado positiva una prueba efectuada a una persona diagnosticada hace semanas de covid-19 de la que se sigue recuperando.

En el caso de la Policía Local fue justo hace una semana cuando se realizó el test prácticamente a toda la plantilla., con la excepción de uno de sus miembros por motivos personales. Los resultados confirmaron la fase activa de la enfermedad en dos agentes, uno de los cuales ya se encontraba recuperado mientras que el otro quedó en aislamiento. También indicó que otros dos habían pasado la enfermedad sin haber manifestado síntomas.

Por lo que se refiere a la Policía Nacional toda la plantilla de la comisaría de Aranda se sometía a la prueba la semana pasada, con un solo resultado positivo, que resultó descartado posteriormente por una PCR negativa

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Chico, aclara que desde hace varias semanas tanto él mismo como la alcaldesa vienen reclamando a la Subdelegación del Gobierno la práctica de estas pruebas para el cuerpo de bomberos de Aranda sin respuesta positiva hasta este lunes. Reconoce que este grupo de profesionales ha sido uno de los que ha estado más expuesto al haberse dedicado a la desinfección de lugares de riesgo como residencias de mayores con elevadas tasas de contagio. Añade también que el ayuntamiento ha proporcionado tanto a bomberos como a policías locales y voluntarios de protección civil los equipos de protección que han requerido, ya que pudo aprovisionare de ellos desde antes de que se iniciara el estado de alarma