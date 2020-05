Sin contagios registrados en las últimas horas y acelerando el ritmo de confirmación con PCR

La Ribera del Duero añade un día más sin contagios diagnosticados: este domingo no se ha registrado en Atención Primaria ningún nuevo caso de COVID-19 en ninguna de las cinco zonas básicas de salud de la comarca. Una estadística que podría estar condicionada por el denominado “efecto fin de semana” al descender durante las jornadas de sábado y domingo la actividad administrativa de registro sanitario. Sin embargo lo que sí ha aumentado en las últimas horas es el número de pruebas PCR que han resultado positivas. Se trata de pruebas practicadas con anterioridad pero cuyo resultado se conoce con unos días de diferencia, un desajuste temporal que la Consejería de Sanidad denomina “decalaje”: según este registro en las últimas horas han llegado a la Ribera los resultados de diez pruebas PCR, de las cuales dos han sido positivas, ambas correspondientes al centro de salud Aranda Sur. Por el contrario han sido negativas las cuatro más correspondientes a Aranda Norte y otras tantas efectuadas a usuarios de la zona de Roa.

¿Se cumplen los criterios para pasar a fase 1?

Atendiendo al número de PCRs positivos por 10.000 habitantes en los 14 y 7 últimos días que la Junta marca como nuevo criterio para que pasen a fase 1 las zonas que aún están en la cero, los resultados actualizados hacen retroceder a Aranda Sur, que este fin de semana cumplía los requisitos para pasar de fase Este centro de salud tiene ahora una tasa de incidencia en la última semana de 1,86 positivos por 10.000 tarjetas sanitarias, ligeramente por encima de la tasa de 1,02 que tiene Aranda Norte, que roza el cumplimiento del criterio marcado por la Junta, de 1 caso por 10.000 habitantes.

La situación de Aranda Rural es más delicada. Es la zona de salud con las peores cifras para efectuar la desescalada, puesto que presenta una tasa de 6,45 PCR positivas por 10.000 habitantes en los últimos siete días. Es el porcentaje más alto de las 37 zonas de salud de la provincia de Burgos.

Incorporando estos datos al registro general, en Aranda se han practicado durante esta crisis sanitaria 918 pruebas moleculares de las que 170 han resultado positivas; en Aranda Rural han sido positivas 55 de las 277 efectuadas , en Roa 96 pruebas hechas, 13 de ellas positivas, mientras que en Huerta de Rey han sido negativas la totalidad de las 26 PCR que se han llevado a cabo.

Los resultados de estas pruebas son los datos que centran ahora el interés de las autoridades sanitarias para vigilar la evolución de la enfermedad y decidir el paso a nuevas fases de la desescalada. La consejera de Sanidad anunciaba, en cualquier caso, que hoy mismo trasladarán al Ministerio de Sanidad la intención de solicitar a la fase 1 de la desescalada a toda la Comunidad de Castilla y León el próximo lunes 25 de mayo, dado que observan una buena evolución general en las estadísticas de toda la comunidad. No obstante Verónica Casado ha puntualizado que esta semana van a mantener una vigilancia especialmente estrecha de los datos de cada zona de salud, porque no descartan excluir territorios concretos de la desescalada o aplicarles restricciones específicas si los datos no muestran una buena evolución.

Otros indicadores que alientan la esperanza

Volviendo a las cifras, y aunque no cuenten para la desescalada, algunos datos alientan el optimismo en la batalla contra el virus, como las que indican que siguen sumándose las recuperaciones. Tres pacientes han dejado de estar contabilizados como casos activos, uno en la zona de Aranda Rural, donde ya bajan del centenar con 99 casos activos, y otros dos más en Aranda Norte, que cuenta con 226 personas que padecen aun la enfermedad. En Roa siguen siendo 17 y en Aranda Sur 286. En la comarca ya se han recuperado 572 personas de las 1277 que han sufrido el coronavirus.

La peor cifra de este tiempo son los 77 fallecidos por esta enfermedad, aunque hace ya diez días que no se suma ninguna defunción por causa del COVID-19.

Igualmente alentador es que el hospital Santos Reyes no sume ningún ingreso por coronavirus. A día de hoy siguen siendo tres los pacientes hospitalizados por esta causa.