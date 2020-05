Castelló autoriza la instalación del 50% de las mesas en las terrazas

La Junta de Gobierno Local extraordinaria del Ayuntamiento de Castelló celebrada hoy ha aprobado el levantamiento de la suspensión de las autorizaciones para la instalación de mesas y sillas para terrazas en la vía pública, así como el levantamiento de la suspensión de la actividad de las terrazas instaladas en base a autorizaciones o concesiones demaniales otorgadas por el consistorio para la explotación de bares o cafeterías en equipamientos o espacios de titularidad municipal.

“Mañana daremos un paso más en la desescalada y la reactivación económica y social de Castelló con la entrada en la Fase 1. Tras dos meses cerradas, el sector de la hostelería podrá reabrir sus terrazas con una serie de condicionantes que tienen como objetivo conjugar la activación de la actividad económica y el disfrute de los usuarios, con el establecimiento de las medidas de ocupación del espacio público que permita el cumplimiento de la seguridad y el distanciamiento social”, ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible y Uso del Espacio Público, Jorge Ribes.

Así, en base al acuerdo municipal alcanzado que entrará en vigor a partir de mañana, 18 de mayo, con la entrada de Castelló en Fase 1 de la desescalada, y en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma, se autoriza la instalación del 50% de las mesas permitidas en base a la correspondiente autorización municipal vigente en el momento de la declaración del estado de alarma (14 de marzo).

Se consideran terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que no estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Si por la dimensión del espacio, en la superficie originariamente autorizada por el consistorio, no es posible la instalación del 50% de las mesas permitidas en la autorización, se deberá reducir el número de mesas a instalar a fin de adecuarlas al espacio autorizado.

No obstante, se abre la posibilidad de solicitar la ampliación de superficie, que se resolverá previos informes correspondientes que atenderán a, entre otros criterios, las dimensiones y características del espacio solicitado, la necesidad de garantizar el espacio suficiente para los peatones, la compatibilidad de los distintos usos de las vías públicas, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la convivencia con el tránsito rodado o facilitar en la medida de lo posible el ejercicio de las actividades económicas. Todo ello, “con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y el cumplimiento en todo caso de la normativa obligatoria dictada por las autoridades sanitarias”, ha indicado Ribes. Además, según especifica el acuerdo, “en ningún caso se autorizarán ampliaciones que impliquen un número de mesas y sillas superior al incluido en la autorización vigente en fecha 14 de marzo de 2020”.

Apertura de cementerios

Por otra parte, a partir de mañana también se abrirán los dos cementerios de Castelló, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. En ambos recintos se han llevado a cabo labores de desinfección y limpieza y se permitirá la entrada del 1/3 del aforo. La ciudadanía ya podrá retomar las gestiones administrativas y el horario de apertura será el habitual, de 9.00 a 19.00 horas.