Comienzan los trabajos de reducción de la duna de la playa de Riazor en A Coruña

Han comenzado los trabajos para la reducción de la duna de Riazor y el asentamiento del arenal de cara al verano. Unos trabajos que en ningún caso conllevan la apertura de los arenales para el baño, actividad que sigue prohibida hasta la Fase 2 de Desconfinamiento.

Todavía no hay normativa para el uso de las playas

Desde el Concello por ahora no han elaborado ningún tipo de plan o normativa sobre cómo será ese regreso a los arenales, explican que esperarán a que el Gobierno Central marque los criterios a seguir y desde ahí se organizarán las playas de A Coruña.

Esther Fontán es concelleira de Medio Ambiente, recuerda que por el momento no se puede ir a la playa: “Hoxe se está a facer o mesmo que se fai todolos anos, no se está facendo hoxe para que a xente poida vir mañá, porque o periodo de praias non está aberto, e se abrirá cando o Goberno central diga que se pode, nin antes nin despois.”

Los arenales de A Coruña serán playas "sin humo"

Si está permitido pasear, en cuanto a tomar el sol el Gobierno Local descarta las multas en un primer momento. Este verano, eso sí, estará prohibido fumar en la playa, se colocarán ceniceros en los accesos.