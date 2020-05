Richard Barral, asesor del Deportivo: "Vamos a vernos favorecidos por tener plantilla amplia"

El asesor del Consejo de Administración del Deportivo en materia deportiva, Richard Barral, considera que uno de los argumentos del equipo para eludir el descenso es la "amplia plantilla" con la que cuenta para afrontar un final de temporada con el calendario muy condensado tras la COVID-19.

"Vamos a vernos favorecidos por tener una plantilla amplia y un fondo de armario importante. Pienso que va a ser un plus", comentó en una rueda de prensa telemática.

Ese aspecto positivo para el Deportivo se contrapone con la reanudación del campeonato a puerta cerrada, ya que es uno de los equipos con mayor respaldo social en la Segunda División.

"Jugar a puerta cerrada nos afectará a todos, pero, seguramente, al Dépor, más. Con 25.000 espectadores vas ganando ya 1-0. Vamos a ser en ese aspecto el equipo más afectado", indicó Barral.

En todo caso, se mostró convencido de que, tal y como ha visto a los jugadores en la vuelta a los entrenamientos, va a ser "dificilísimo" que los rivales les ganen, por lo que es optimista respecto a la consecución de la permanencia.

"Luego la competición nos pondrá en nuestro sitio, pero tengo un pálpito de que vamos a ser el mejor equipo en el tramo final. Ves llegar a los jugadores, hablas con ellos, percibes la ambición y las ganas que tienen y estoy con un optimismo total", declaró.

¿El futuro de Barral en el Deportivo?

Barral regresó al Deportivo en diciembre, con el equipo colista, para intentar reflotarlo con su aportación en el mercado invernal como asesor y, entonces, sin remuneración; ahora, con el equipo inmerso en la lucha por la permanencia, su futuro en el club es una incógnita.

"El organigrama no está hecho, no sé en qué puesto estoy ni si voy a estar. En el caso de estar, no tengo otra actividad laboral, soy profesional y lógicamente tiene que ser remunerado", sostuvo.