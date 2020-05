El PSOE apoya a Sánchez en la prórroga del Estado de Alarma

El Consejo de Política Terrorial del PSOE, que reune a los principales líderes regionales con la cúpula del partido nacional, ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez en su decisión de prorrogar el Estado de Alarma.

Así lo ha explicado el presidente de este consejo, el secretario general del PSOE Extremeño y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara quien ha declarado que se ha producido un "apoyo cerrado" a la prórroga del estado de alarma, y ha calificado este estado de excepción como el "mejor jarabe" durante la crisis del COVID-19 para salvar miles de vidas.

Una intención que de momento, según lo explicado por Vara, es eso, intención ya que no se ha revelado por cuanto se pedirá la prórroga ni si cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para poder llevarla a cabo. Sobre ese aspecto Vara ha dicho que "Yo tampoco lo diría" si tuviera los apoyos necesarios ya comprometidos.

Unidad nacional

El líder extremeño ha vuelto a pedir "unidad" de todos los partidos ante la situación de crisis sanitaria. Una crísis en la que hay que estar unidos contra el virus, aunque preguntado por la situación política, Vara ha mantenido que ahora mismo a nivel nacional hay "3 facciones", por un lado el binomio "izquierda y derecha" y por otro lado "independententistas". Unos bloques en los que no hay movimiento entre ellos, ni siquiera electoral, por lo que se terminó el tiempo de los gobiernos "de partido único" en referencia al actual gobieno de coalición.

"Si alguien piensa que algo va a cambiar porque haya elecciones se equivoca", ha exclamado. De hecho, argumenta que al desaparecer el centro político se han radicalizado los bloques. Así, ha venido a exponer que lo que gane el PP lo perderán Vox o Cs y viceversa y lo mismo ocurrirá con el PSOE y Podemos. Y en este escenario, habrá un bloque que no se mueva, que será el independentista. "No hay posibilidad de otras mayorías", ha sentenciado.

Por ello, Vara ha pedido que se escuche a "la calle" que pide que los políticos "nos pongamos de acuerdo". De ahí que lamente que otras formaciones tengan "otras prioridades". En ese sentido el presidente extremeño ha ejemplificado con que él lleva tres "camisetas" por un lado la PSOE y la de Extremadura, pero otra por encima que es la "España" para poder salir todos juntos de la situación.

De hecho, y preguntado por la postura de ERC que, de momento, no abandona el "no" a la prórroga del Estado de Alarma si Cataluña no recupera sus competencias, Fernández Vara ha insistido en que la desescalada hay que seguir haciéndola de manera compartida, con armonía y homogeneidad que nacen, ha recalcado, "del sentido común". Tampoco ha querido pronunciarse sobre el posible apoyo de Ciudadanos, un partido que en Extremadura, ha dicho, ha tenido un comportamiento "muy humano" aunque muy crítico, en esta crisis.

Eso sí, ha apuntado que el decreto de la nueva prórroga, sobre el que aún se está trabajando, permitirá ir aumentando la cogobernanza en la medida en que las CCAA vayan progresando de fase: "No pongo en duda que en un momento dado el Gobierno acceda a que las comunidades autónomas adopten algunas decisiones en la fase final".

Sobre las opiniones contradictorias que han manifestado varios líderes socialistas ente los encuentros electorales en Galicia y Euskadi, el presidente del Consejo Territorial del PSOE ha expresado que cada uno "tiene su opinión" ya que el PSOE "no es una órden religiosa, con todos mis respetos para las órdenes religiosas", sino una organización donde hay "matices" que enriquecen el debate.

Un debate en el que no ha querido entrar ha sido la valoración de las declaraciones de Rafael Simancas, pero que le han servido al líder extremeños para destacar que en la actual crisis "la comunidad más pobre, con menos PIB por habitante" ha sido la que ha ayudado "a la comunidad más rica" en referencia a los respiradores que la sanidad extremeña prestó a la madrileña al inicio de la crisis "por mucho que se me criticó esa decisión" ha apuntado.

Manifestación contra el gobierno por los "bandazos"

Vara ha apelado a la "mayoría silenciosa" que es la que está contribuyendo a la estabilidad del país en contraposición a las manifestaciones y caceroladas que se han sucedido en los últimos días en Madrid y en otros puntos de la nación. El secretario general de los socialistas extremeños ha destacado que no es el tiempo de manifestaciones, "tiempo habrá" de hacerlas.

Unas manifestaciones que han podido ser motivadas por los que acusan al ejecutivo de "dar bandazos" en la actual crisis, pero ha destacado que muchos de los cambios que hace el gobierno son a propuestas de las propias comunidades autónomas en los consejos de presidentes autonómicos de los domingos.

En ese sentido ha ejemplificado la petición de las comunidades que los menores de 14 años pudieran salir de paseo, la posibilidad a partir de hoy de realizar actividades cinegéticas o de pesca, o el uso de mascarillas en espacios públicos. Vara ha destacado que "algunos lo piden, luego se olvidan y después lo llaman bandazos".