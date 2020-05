Las concentraciones ciudadanas de este fin de semana en Salamanca: las dudas sobre si son o no legales

Durante el pasado fin de semana en Salamanca se han organizado a través de las redes sociales concentraciones, cada día sobre las 21:00 horas, para que decenas de vecinos salmantinos expresen en la calle su descontento en torno a la gestión que el Gobierno de España (PSOE y Unidas Podemos) está realizando sobre la pandemia del coronavirus.

Sobre estas concentraciones de vecinos ha surgido la duda acerca de su legalidad. Para convocar una manifestación como tal, es necesario pedir permiso a la Subdelegación del Gobierno para que se autorice esa concentración de personas. La Subdelegación estudia todas las propuestas y, en base a la cantidad de gente que se prevea que pueda manifestarse, a la peligrosidad del evento, y a otros criterios, se terminan por autorizar o no. Sin embargo, en la actual situación del estado de alarma por alerta sanitaria en todo el país, las manifestaciones de personas contra el Gobierno de España de este fin de semana han suscitado críticas y dudas.

Las tres concentraciones que se han convocado a través de las redes sociales, sin que quede claro quién las convoca, no estaban autorizadas por la Subdelegación del Gobierno de España en Salamanca. De hecho, desde el organismo se matiza a la Cadena SER que ''no son manifestaciones'', puesto que no tienen el permiso preceptivo para poder ocupar la vía pública de manera continuada. Sin embargo, los manifestantes no se han ubicado permanentemente en la misma zona.

Dentro del horario permitido por el Gobierno para salir a la calle a pasear, los manifestantes han mostrado su profundo malestar con los responsables políticos andando desde la Plaza de España y hasta la Plaza Mayor a través de la calle Toro. En este punto es donde reside la principal duda sobre estas concentraciones.

Según la Real Academia Española de la Lengua, una manifestación es una ''reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo''.

Expertos juristas consultados por Radio Salamanca Cadena SER califican las marchas como, al menos, ''dudosas''. Y lo argumentan: el estado de alarma no restringe como tal el derecho a la protesta y a la manifestación. Sin embargo, hay diferencias entre la primera actitud y la segunda.

Todo el mundo en la actual situación puede protestar siempre y cuando cumpla con las medidas sanitarias establecidas: distancia social, higiene personal y el uso de mascarillas ''altamente recomendable'', que no obligatorio. Y puede protestar cualquier ciudadano en la calle, según entienden los expertos en Derecho preguntados por esta emisora, si en el horario de paseos hacen esa actividad al tiempo que manifiestan su descontento.

Sin embargo, a la hora de llevar a cabo las manifestaciones los expertos consultados por la SER insisten en lo anterior: es necesario el permiso de la Subdelegación del Gobierno, permiso que no se ha solicitado si quiera por parte del ente organizador de las marchas en Salamanca este fin de semana.

Donde sí podría venir un comportamiento fuera de la ley es si, en esas concentraciones a las 21:00 horas, participan por ejemplo menores de 14 años, o mayores de 70 años. Estos colectivos no pueden pasear, según las normas del estado de alarma dictadas por el Gobierno de España, a las horas de las concentraciones. Esas personas sí estarían incumpliendo la ley.