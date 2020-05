Fin a la etapa del campeón de la Copa de la Reina

La etapa del entrenador campeón de la Copa de la Reina llega a su fin en la Real Sociedad. Gonzalo Arconada no continuará como entrenador del equipo femenino del equipo txuri-urdin, tal y como ha comunicado el propio club donostiarra; por lo que se pone fin así a una brillante etapa de dos años y medio al frente de la Real femenina. Es la etapa en la que se ha asentado a la Real en la parte alta de la Liga Iberdrola y, además, se ha conseguido el primer título de la historia del equipo femenino, la Copa de la Reina. Gonzalo Arconada no sale del club donostiarra, y seguirá vinculado al organigrama deportivo de Zubieta, dentro de la Unidad de desarrollo individual del jugador.

Gonzalo Arconada llegó al equipo femenino en noviembre de 2017, con el equipo en puestos de descenso, y sin tener ninguna experiencia dentro del fútbol femenino, lo que le provocó más de una suspicacia y dudas. Pero pronto se despejaron, porque las realistas consiguieron remontar posiciones y finalizaron la competición en séptima posición. En la siguiente temporada, 2018-19, logró con la consecución del título de la Copa de la Reina en Granada, de lo que recientemente se ha cumplido un año, logrando el primer título en la historia de la sección femenina. El equipo volvió a terminar en séptima posición en LaLiga Iberdrola. Y esta último temporada la Real ha permanecido en las posiciones altas de la tabla logrando la sexta posición, y ganando en pretemporada la Euskal Heriko Kopa al Athletic, y alcanzando la final de la primera Supercopa femenina, que perdió contra el Barcelona.

Carta de despedida

Gonzalo Arconada se ha despedido de las jugadoras y afición a través de una carta publicada en redes sociales.

Tras una semana de reflexión y debate, llega el momento de decir adiós a mi relación con el equipo femenino. Han sido dos años y medio en los que he vivido grandes experiencias. Momentos difíciles y duros algunos. Momentos de los que aprendimos, que nos ayudaron a crecer, a fortalecernos, a crear equipo. Otros fantásticos, como la consecución de la Copa de la Reina la pasada temporada, que tanto disfrutamos juntos, equipo, Club y afición. También la Euskal Herriko Kopa esta temporada o haber llegado a la final de la Supercopa en Salamanca. Grandes recuerdos que llevaré siempre conmigo.

Agradecer a todos los que me han acompañado de cerca en este camino. Gracias por vuestro apoyo y comprensión durante este tiempo. Por supuesto a Garbiñe Etxeberria por su confianza así como por las conversaciones y debates siempre enriquecedores. A las jugadoras de las que tanto he aprendido. Me han ayudado a ser mejor entrenador y mejor persona. Prometo, en la medida que mis nuevas ocupaciones me lo permitan, estar en la grada para veros y animaros como un aficionado más. Seguir creciendo y esforzándose por ser mejores cada día. No os pongáis límites. A la afición por vuestro apoyo sano e incondicional al equipo. Por vuestros gritos y palabras de aliento los momentos difíciles. Por estar ahí, hiciera frío o calor, fuera la hora que fuera. Gracias.

Comienza una nueva etapa ilusionante, y confío sea apasionante. Dar las gracias al club por haberme dado la oportunidad de vivir esta experiencia, y por seguir confiando en mi, ahora para realizar otras funciones en la etapa de formación.

MUCHAS GRACIAS A TODOS, ¡AUPA REAL!