Castilla y León es junto con Madrid y Cataluña la comunidad que no ha pasado por completo a la 'fase 1'. La Junta ha ido solicitando el paso de fase por zonas básicas de salud, ni siquiera por provincias. De ahí, que el anuncio de pedir de forma conjunta que todo el territorio, pase a 'fase 1' el lunes 25 de mayo, ha llamado la atención.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido en que es una decisión técnica y no política. Que en ningún momento se ha sentido presionada. Y que respalda este paso.

Eso sí, considera que la decisión del ministerio de Sanidad de que trasladen los criterios con una semana de antelación para poder estudiar con detenimiento la petición no le gusta demasiado. A preguntas de los periodistas reconoce "no me siento del todo cómoda porque son demasiados días, ya le he dejado claro al Ministerio que el jueves en la bilateral haremos un análisis de la situación y será la decisión final".

