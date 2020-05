Mario de la Rosa, el actor de 'La Casa de Papel' que escribe novela policiaca

Mario de la Rosa es el actor que encarna al policía Suárez en la serie de televisión La Casa de Papel y el año pasado debutó como escritor con la novela Perros con placa (Libros Indie). De la Rosa mantendrá un encuentro virtual con lectores de Cuenca este viernes 22 de mayo a partir de las 19.00 h. Todos los datos para participar se pueden consultar en el blog del club de lectura de novela negra Las Casas Ahorcadas. Lo hemos contado en el espacio El rincón de leer en Hoy por Hoy Cuenca conversando con el propio Mario de la Rosa y con Sergio Vera, el director de Las Casas Ahorcadas.

Perros con placa

La novela Perros con placa está protagonizada por el inspector Caballero, el líder del Grupo 11 de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. “El cupo de geos y atracadores ya lo tengo cubierto con la serie”, bromea Mario de la Rosa. “El hecho de que los personajes de mi novela fueran narcos me daba cierta itinerantica hacia cualquier calle o ciudad”.

Caballero es un policía que tiene más de perro callejero que de sabueso, y más de matón que de gentleman. “Mi personaje es un hombre de barrio, que conoce los códigos del barrio y que se ha criado en los mismos lugares que los malos de la novela”, explica el autor. “Pero en un momento de su vida decidió hacerse policía y tratar de canalizar toda esa energía en favor del bien”. “Yo también soy de barrio, aunque en ningún momento he sido atracador ni narcotraficante ni me he hecho policía ni me comporto violentamente, pero sí tengo esos códigos latentes en mi memoria para poder escribir sobre eso”.

Portada del libro. / librosindie.com

Este inspector se topará con un hueso duro de roer, una banda criminal conocida como Los Mastines cuyo capo se hace llamar el Gran Can. “La máxima de la novela se centra en cómo afloran los instintos animales cuando somos llevados al límite”, explica De la Rosa. “Como seres humanos todos tenemos una cultura, unos estudios, nos sabemos comportar socialmente, pero cuando se trata de tú y yo aflora un instinto animal hacia la supervivencia. Esto se convierte en una conquista de territorio y en una propagación de especie. Cogí todo este juego de instintos, que era de verdad de lo que quería hablar en mi novela, lo puse en una gran urbe y busqué un animal que lo representara. Podría haber sido una rata, pero es más subterránea, o un gorrión, pero es aéreo, y decidí que fuera el perro”.

La novela es bastante coral. Conoceremos de cerca tanto a los integrantes de la Udyco como a Los Mastines. Todos están perfectamente definidos. Sobre si ha tenido algo que ver su formación como actor a la hora de crear los personajes, Mario de la Rosa concluye que “sí, siento que mi actor y mi escritor se han retroalimentado. A raíz de escribir entiendo mejor los personajes que se me presentan e interpretar me ha enriquecido ganando en matices para los personajes”.

El libro destaca también por su prosa. Tiene un estilo con el ritmo del hip-hop y con numerosos fragmentos de canciones de rap al comienzo de cada capítulo. “Escuchando muchas canciones de esos estilos vi que había muchas alusiones al mundo canino y fue una pieza que encajó en la novela”.

La Casa de Papel

Sobre la participación del personaje de Suárez que Mario de la Rosa interpreta en la serie de La Casa de Papel, ha adelantado que “estará presente en la quinta temporada”. “Estamos aún en una fase muy previa, no tengo guiones y no sé mucho de cómo se desarrollará, aunque sí hay una idea de por donde van a ir las tramas. Puedo prometer que va a ser muy trepidante, que no va a decepcionar a nadie y que vamos a mantener el pulso y la inquietud que generamos. Estoy con muchas ganas”.