Por esto los sanitarios no quieren la Fase 1 para la Comunidad de Madrid

Muchos vecinos se preguntan, estos días, por qué la Comunidad de Madrid no está, todavía en la Fase 1 de la desescalada, tal y como viene solicitando el gobierno regional. En SER Henares, cada día, revisamos el estado de los tres hospitales de nuestra comarca y pedimos a los profesionales sanitarios que nos cuenten cuáles son los datos y las condiciones a las que se enfrentan. Desde el Hospital del Henares, el sindicato de enfermería SATSE explica por qué, en su opinión, no se dan las condiciones para acceder a la ansiada Fase 1.

Jesús García Ramos, delegado de SATSE en el hospital situado en Coslada, pone por delante que "reconocemos el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid para poder pasar de fase" pero asegura que "desde el punto de vista estrictamente sanitario creemos que todavía no podemos pasar a la Fase 1", y explica los motivos que les llevan a ofrecer esta conclusión. Argumentos que tienen que ver con la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos, los medios en la red de atención primaria, y la situación de las residencias de mayores.

Por un lado, explican que "la atención primaria es la que tienen que hacer frentre la mayor carga de trabajo durante la desescalada, pero seguimos teniendo decenas de centros de salud y servicios de urgencias de atención primaria cerrados". Además, en cuanto al personal "desconocemos las contratataciones que se van a hacer en atención primaria para dotar de los llamados "rastreadores" a estos servicios. El personal de enfermería actual es insuficiente para hacer frente a un segundo repunte y poder volver a la normalidad de una manera eficaz".

En cuanto a la situación que atraviesan los hospitales, si bien se ha producido una evidente reducción tanto en la afluencia a Urgencias de pacientes con covid-19 o sospechosos de contagio, "las UCI siguen teniendo una carga importante. Antes del fin de semana, el número de pacientes estaba en torno a 400 ingresados cuando la capacidad máxima es de 640 camas". Explica García Ramos que, aunque en el peor momento de la pandemia se habilitaron recursos para duplicar ese número de camas, "si llegase una segunda oleada no se podría hacer frente de la misma manera. Sería dramático. Y hay que tener en cuenta también que los profesionales están agotados tanto física como psicológicamente. Sería devastadora una segunda oleada".

Otro de los focos importantes que sigue preocupando a sanitarios y administraciones es el de las residencias de mayores que "siguen sin estar medicalizadas, sin profesionales sanitarios ni personal de enfermería, y no podríamos hacer frente a una segunda oleada de contagios. No podríamos hacer una detección precoz adecuada y, en caso de haber un brote, las consecuencias serían dramáticas, tal y como lo ha sido durante toda la pandemia".

Por último, añaden desde SATSE que "los planes funcionales de los hospitales todavía no se han puesto en marcha. Aún tenemos que ver cómo vamos a dar salida a las listas de espera, a las cirguías programadas, consultas, etc". Por todo ello, consideran que la Comunidad de Madrid no estaba preparada para entrar, esta semana, en la Fase 1 de la desescalada.